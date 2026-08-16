La preparazione di Mourinho si conclude a Gelsenkirchen

Squadra del Real Madrid in allenamento a Gelsenkirchen, con Mbappé e compagni pronti per la stagione

La pretemporada si conclude a Gelsenkirchen

Il Real Madrid ha concluso la sua pretemporada a Gelsenkirchen, in Germania, con la squadra pronta a iniziare la stagione. Dopo una serie di amichevoli, i giocatori sono ora al completo e disponibili per la prima partita di campionato, contro l’Espanyol. José Mourinho, allenatore del club, ha potuto finalmente contare su tutti i suoi giocatori, dopo un periodo di test e adattamento. La squadra, composta da Mbappé, Cucurella, Diomande, Konaté e altri, ha svolto gli ultimi allenamenti in vista del match contro il Schalke, che si terrà al Veltins-Arena, un luogo legato alla carriera di Raúl González.

La squadra si prepara per la stagione

Mourinho ha espresso la sua soddisfazione per la preparazione della squadra, che ha visto la partecipazione di tutti i giocatori disponibili. Tra i giocatori non presenti, ci sono alcuni infortunati come Militao, Mendy, Rodrygo, Thiago e Asencio, nonché Tchouaméni e Endrick, che non hanno viaggiato con la squadra. Il portiere Illia Voloshyn, insieme a Mario Rivas, Alexis Ciria e Cestero, ha partecipato a un ultimo test prima del match contro il Schalke. Questi ultimi allenamenti serviranno a garantire una buona preparazione per la stagione, con l’obiettivo di far giocare le stelle senza interruzioni.

Un ambiente competitivo e positivo

La squadra ha vissuto un periodo di pretemporada caratterizzato da un ambiente sano e competitivo, che contrasta con il clima teso della scorsa stagione. I giocatori si sono adattati al sistema di Mourinho, che ha cercato di integrare i nuovi arrivati nella squadra. Mbappé, in particolare, ha svolto degli allenamenti in palestra per recuperare la forma fisica, mentre il brasiliano ha affrontato un problema di sovraccarico. Nonostante i piccoli inconvenienti, la squadra ha mostrato una buona preparazione, con due vittorie e un pareggio in amichevoli.

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La stagione si apre con il match contro l’Espanyol

Mourinho ha espresso la sua attesa per la prima partita di campionato, che si terrà contro l’Espanyol. L’obiettivo è far giocare le stelle senza interruzioni e garantire una buona preparazione per la stagione. La squadra, con i giocatori pronti, si appresta a iniziare la stagione con un’ottima base. La pretemporada ha concluso il periodo di allenamento, e ora si apre la fase competitiva, con il match contro il Schalke che segnerà l’inizio della stagione.

Un’ultima prova prima della stagione

Il match contro il Schalke rappresenta l’ultima prova prima del campionato, un test che permetterà a Mourinho di valutare la preparazione della squadra. La squadra, con i giocatori al completo, si appresta a iniziare la stagione con un’ottima base. La pretemporada ha visto la squadra crescere e migliorare, con un ambiente positivo e competitivo che ha favorito la preparazione. La squadra, con i giocatori pronti, si appresta a iniziare la stagione con un’ottima base.

La squadra è pronta per la stagione

La squadra del Real Madrid, dopo una pretemporada intensa e costruttiva, è pronta per iniziare la stagione. I giocatori, con la preparazione completa, si apprestano a affrontare la prima partita di campionato. Mourinho, con la sua filosofia di gioco, ha cercato di integrare i nuovi arrivati e di creare un ambiente positivo e competitivo. La squadra, con i giocatori al completo, si appresta a iniziare la stagione con un’ottima base.