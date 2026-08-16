Nashville sbanca Inter Miami, Messi sbaglia il penalty e squadra entra in crisi

Nashville vince 4-1 contro Inter Miami, Messi sbaglia penalty e squadra entra in crisi

Nashville ha sconfitto l’Inter Miami per 4-1 in un match di MLS, con un’azione di Messi che ha segnato un fallimento. La squadra di Leo Messi, che ha vinto solo un match negli ultimi cinque, entra in crisi dopo tre sconfitte consecutive. Hany Mukhtar ha segnato due reti per il Nashville, con un gol che ha reso il risultato definitivo. La squadra ha sfruttato un errore difensivo dell’Inter Miami, con Brian Schwake che ha iniziato un contragolpe con un pase in lungo verso Mukhtar. Il risultato ha portato Nashville a 43 punti, cinque in più dell’Inter Miami, che ha 38. La vittoria ha anche permesso al Nashville di rimanere al comando della Conferenza Est.

Inter Miami in crisi dopo tre sconfitte consecutive

La sconfitta di Nashville ha segnato la terza sconfitta consecutiva dell’Inter Miami, dopo le sconfitte nella Leagues Cup contro i team messicani Monterrey e Club León. Messi, che ha giocato con Luis Suárez, Rodrigo de Paul e Casemiro, ha fallito un penalty nel primo tempo. Il risultato ha messo in evidenza la mancanza di coesione nella squadra, con un’azione difensiva debole che ha permesso a Nashville di prendere il controllo del match. La squadra ha anche sfruttato un errore di Ríos Novo, che ha lasciato una via libera per Mukhtar.

La squadra di Messi non ha potuto sfruttare le opportunità create, con un’azione di Messi che ha segnato un fallimento.

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Il Nashville ha sfruttato l’errore difensivo dell’Inter Miami, con un’azione di Mukhtar che ha portato il risultato a 2-0. Il gol di Mukhtar è stato seguito da un’azione di Sam Surridge, che ha segnato il 3-1 con un tiro dentro l’area piccola. Surridge, con 12 gol in stagione, è in lotta per il titolo di miglior marcatore della MLS, che è attualmente detenuto da Nico Fernández con 13 reti. La squadra ha anche sfruttato un’azione di Reguilón, che ha fallito un penalty nel primo tempo.

Altri risultati di giornata e posizioni in classifica

Oltre alla vittoria del Nashville, altri risultati hanno segnato la giornata. Il Charlotte ha vinto 3-1 contro il Columbus Crew, con un gol del mallorquino Pep Biel, che ha segnato 10 reti in stagione. Il Orlando City ha ottenuto un punto contro il Cincinnati, rimanendo fuori dalla zona playoff. L’Atlanta United, con Gerardo ‘Tata’ Martino, ha vinto 2-1 contro il New York Red Bulls, superando il Sporting Kansas City, che ha perso 2-0 a Colorado. Il Houston Dynamo ha vinto 1-0 contro il Los Angeles Galaxy con un gol di penalti del brasiliano Guilherme, portando il team a 35 punti, uno in più del Vancouver Whitecaps, che ha due partite in sospeso.

Il Nashville ha consolidato la sua leadership nella Conferenza Est, con un vantaggio di cinque punti su Inter Miami.