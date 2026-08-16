Michael Woods torna in carreggiata per il Mondiale di Montréal

Michael Woods in pista durante un evento ciclistico in Canada, con un pubblico presente

Michael Woods, ex campione canadese del ciclismo, torna in carreggiata dopo un anno di pausa per partecipare al Mondiale di Montréal. L’atleta, noto per aver vinto tre tappe al Tour de France, ha interrotto la sua carriera dopo il Tour 2025 a causa di una lesione alla schiena. Dopo un periodo di distacco, Woods ha ripreso a competere, terminando settimo in una recente gara in carreggiata, a tre secondi dal vincitore Jérôme Gauthier. Il canadese, che compirà 40 anni a breve, ha espresso la sua volontà di concludere la carriera in casa, a Montréal, dove tornerà a correre dopo un lungo periodo di assenza.

Un ritorno in pista per il Mondiale

Woods, che ha vinto tre tappe al Tour de France, ha annunciato che il Mondiale di Montréal sarà l’ultimo evento della sua carriera. L’atleta, che ha lasciato la carreggiata dopo il Tour 2025, ha spiegato che la sua decisione è stata influenzata da una lesione alla schiena, che lo ha costretto a interrompere la sua attività. Dopo un anno di distacco, Woods ha ripreso a competere, partecipando a eventi come la Leadville 100 di mountain bike e a gare di pista. Il suo obiettivo principale è però il Mondiale di Montréal, dove tornerà a correre in casa, con l’obiettivo di aiutare il suo ex compagno di squadra Derek Gee-West.

Il Mondiale di Montréal rappresenta per Woods un’occasione unica per concludere la sua carriera in casa. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di tornare a correre in un evento internazionale in Canada, dove ha vinto tre tappe al Tour de France. Il canadese ha anche sottolineato l’importanza di vedere un concorrente canadese finire tra i dieci primi in una gara internazionale. Il suo ritorno al ciclismo è stato accompagnato da una serie di eventi, tra cui la Leadville 100 e il GP Québec, che hanno aiutato a prepararlo per il Mondiale.

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Un passato di successi e un futuro in pista

Woods ha avuto un’importante carriera nel ciclismo, con risultati significativi in gare internazionali. Ha partecipato a sei Mondiali di carretera, con il miglior risultato ottenuto nel 2018, quando ha finito terzo in un sprint di quattro atleti. Il canadese ha anche vinto tre tappe al Tour de France, dimostrando la sua abilità in gare di alto livello. Dopo la sua pausa, Woods ha ripreso a competere, mostrando una buona forma e la sua volontà di tornare in carreggiata.

Il Mondiale di Montréal è un momento cruciale per Woods, che ha deciso di concludere la sua carriera in casa. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di tornare in carreggiata dopo un lungo periodo di assenza. Il suo ritorno è stato accompagnato da una serie di eventi, tra cui la Leadville 100 e il GP Québec, che hanno aiutato a prepararlo per il Mondiale. Woods ha espresso la sua soddisfazione per il suo ritorno e la sua volontà di contribuire al successo del team canadese.

Il Mondiale di Montréal, che si terrà in Canada, è un evento importante per il ciclismo internazionale. L’ultima edizione in casa canadese risale al 2003, a Hamilton. Woods, che ha vinto tre tappe al Tour de France, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di tornare a correre in casa. L’atleta ha anche sottolineato l’importanza di vedere un canadese finire tra i dieci primi in una gara internazionale. Il suo ritorno al ciclismo è stato accompagnato da una serie di eventi, tra cui la Leadville 100 e il GP Québec, che hanno aiutato a prepararlo per il Mondiale.