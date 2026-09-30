Zverev mira al numero 1: “Dopo il Roland Garros è cambiato tutto”

Zverev ha rivelato di voler raggiungere la vetta del ranking ATP, dichiarando che il numero 1 è un obiettivo concreto. Dopo il successo al Roland Garros, il tedesco ha espresso una maggiore fiducia in se stesso e nel suo futuro. L’atleta ha anche sottolineato come la distanza da Jannik Sinner si sia ridotta, permettendogli di coltivare un’ambizione che fino a poco tempo fa sembrava lontana. Zverev ha spiegato che, nonostante l’età avanzata, ha ancora la capacità di raggiungere traguardi importanti. Il numero due del mondo ha anche sottolineato l’importanza di concentrarsi solo sugli aspetti sotto il suo controllo, come le prestazioni e la condizione fisica.

Un obiettivo concreto dopo il primo Slam

Dopo aver conquistato il primo Slam della sua carriera, Zverev ha espresso la volontà di guardare ancora più in alto. Il tedesco ha riconosciuto che il numero 1 non dipende esclusivamente dai suoi risultati, ma non intende sottrarsi alla sfida. “Lotta per la prima posizione della classifica? Penso che sia un obiettivo per chiunque”, ha dichiarato in conferenza stampa. Zverev ha anche espresso soddisfazione per essere entrato in una competizione che, inizialmente, era prevista tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’atleta ha sottolineato l’importanza di concentrarsi solo su ciò che può controllare, come la preparazione e la condizione fisica.

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La strada verso la vetta

Zverev ha riconosciuto che la classifica dipende da un percorso di prestazioni, continuità e condizione fisica. L’atleta ha spiegato che, nonostante i dubbi passati, il successo al Roland Garros ha cambiato il modo in cui affronta le partite. “Dopo aver vinto il Roland Garros, è cambiato il modo in cui affronto le cose”, ha detto. Zverev ha anche ricordato che, a 29 anni, si poneva spesso la domanda se fosse ancora in grado di raggiungere traguardi importanti. Ora, dopo il primo Slam, ha la certezza di poterlo fare. L’atleta ha anche sottolineato che la sua preparazione e la sua condizione fisica saranno chiave per raggiungere la vetta.

Il tedesco ha inoltre espresso la sua intenzione di concentrarsi solo sulle partite che può vincere, senza preoccuparsi di ciò che non dipende da lui. “Tutto il resto verrà di conseguenza”, ha aggiunto. Zverev ha anche riconosciuto che la sua carriera è cambiata dopo il successo al Roland Garros, e ora ha la fiducia necessaria per proseguire nel percorso verso la vetta del ranking ATP.

Il numero due del mondo ha anche sottolineato che, nonostante la distanza da Sinner si sia ridotta, il numero 1 non dipende esclusivamente dai suoi risultati. Tuttavia, non intende sottrarsi alla sfida. Zverev ha espresso la sua intenzione di concentrarsi solo sugli aspetti sotto il suo controllo, come le prestazioni e la condizione fisica. L’atleta ha anche ricordato che, dopo il Roland Garros, ha sentito di poter vincere di nuovo, grazie alla fiducia acquisita. La sua carriera è cambiata, e ora ha la certezza di poter raggiungere traguardi importanti.