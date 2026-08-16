Medaglia di bronzo per la squadra femminile spagnola al maratone di Birmingham

Squadra femminile spagnola in maratone, atleti in corsa, medaglia di bronzo, evento sportivo

La Spagna ha conquistato un bronzo per squadra femminile al maratone di Birmingham, un evento che ha visto la vittoria individuale della finlandese Alisa Vainio e del tedesco Amanal Petros. La squadra spagnola, composta da Carolina Robles e Jorge González, ha espresso un’ottima prestazione, pur non riuscendo a raggiungere il podio individuale. La gara, caratterizzata da un terreno estremamente difficile, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un clima favorevole che ha permesso una buona performance.

Un maratone estremamente duro

Il maratone femminile si è svolto in un contesto estremamente impegnativo, con un percorso che includeva otto giri di poco più di cinque chilometri e un dislivello positivo accumulato di quasi 500 metri. La temperatura, in media intorno ai 13 gradi, ha contribuito a rendere la gara più accessibile rispetto ai giorni precedenti, che erano stati estremamente caldi. La partenza è avvenuta alle 7:30 del mattino, con i sei atleti spagnoli che si sono attivati nei pressi della piazza Victoria, dove era situata la meta. La squadra spagnola ha affrontato un percorso estremamente impegnativo, con un dislivello positivo di quasi 500 metri.

La vittoria di Alisa Vainio

Alisa Vainio, con una marca personale di 2h04:03, ha dominato la gara fin dall’inizio, superando il km 5 in 16:21, 18 secondi più veloce della tedesca Fabienne Königstein. La finlandese ha mantenuto un vantaggio significativo, raggiungendo il km 15 con un vantaggio di due minuti. Nel momento cruciale della gara, Vainio ha avuto un vantaggio di 3:03 sul gruppo perseguidore, con la spagnola Carolina Robles che ha mantenuto un ruolo chiave nel gruppo spagnolo. La vittoria di Vainio è stata incontestabile, con un tempo finale di 2h22:26, un record dei campionati che ha superato di quasi tre minuti il precedente. La vittoria di Vainio ha dimostrato la sua superiorità in un percorso estremamente impegnativo.

Pubblicità

La squadra spagnola, composta da Carolina Robles e Jorge González, ha ottenuto un bronzo per squadra, con un tempo totale di 7h30:41. La spagnola Robles ha concluso la gara al settimo posto, con un tempo di 2h28:07, mentre González ha terminato al quindicesimo posto con un tempo di 2h11:10. Il maratone maschile, pur non avendo visto la vittoria spagnola, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con il tedesco Amanal Petros che ha vinto la gara in 2h09:11, un record dei campionati. La squadra spagnola ha concluso al quarto posto, a circa due minuti dal bronzo, che è andato a Francia.

Il maratone maschile ha visto la partecipazione di sei atleti spagnoli, tra cui Ibrahim Chakir, Jorge Blanco e Fernando Carro, che hanno concluso rispettivamente al ventesimo, al ventiquattresimo e al quarantanovesimo posto. La squadra spagnola ha ottenuto un bronzo per squadra, con un tempo totale di 6h34:10, a circa due minuti dal bronzo, che è andato a Francia. La squadra spagnola ha ottenuto un bronzo per squadra, a circa due minuti dal podio.

Il maratone maschile ha visto la partecipazione di sei atleti spagnoli, tra cui Ibrahim Chakir, Jorge Blanco e Fernando Carro, che hanno concluso rispettivamente al ventesimo, al ventiquattresimo e al quarantanovesimo posto. La squadra spagnola ha ottenuto un bronzo per squadra, con un tempo totale di 6h34:10, a circa due minuti dal bronzo, che è andato a Francia.