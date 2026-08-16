Motocross 2026: GP Svezia, orari e dove vedere le gare MXGP e MX2 in tv e streaming

GP Svezia 2026: orari e dove vedere le gare MXGP e MX2 in tv e streaming

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Domenica 16 agosto 2026, il motocross si è spostato in Svezia per la quindicesima tappa del Mondiale 2026. Il GP di Svezia, organizzato a Uddevalla, ha visto la partenza delle gare della MXGP e della MX2, con orari e canali di trasmissione chiaramente indicati. La gara si è svolta in diretta su Rai Sport HD e su diversi piattaformi streaming, permettendo a un pubblico globale di seguire le competizioni in tempo reale. Le due classi, MXGP e MX2, hanno visto la partecipazione di alcuni dei migliori piloti del momento, con un programma che ha incluso warm-up e due gare per classe, con orari diversi.

Programma e orari delle gare

Le gare del GP di Svezia 2026 sono iniziate con i warm-up, che hanno avuto luogo alle 10.25 per la MX2 e alle 10.45 per la MXGP. Non è stata offerta alcuna copertura televisiva o streaming per queste sessioni. Le prime gare sono state disputate alle 13.15 per la MX2 e alle 14.15 per la MXGP, con trasmissione su Discovery Plus, HBO Max e mxgp-tv.com. La seconda gara della MX2 è iniziata alle 16.10, mentre quella della MXGP è stata alle 17.10, con diretta su Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e mxgp-tv.com.

Le gare sono state trasmesse in diretta su diversi canali, permettendo a un pubblico internazionale di seguire le competizioni in tempo reale.

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Canali e piattaforme per la visione

La diretta tv è stata offerta su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming è stata disponibile su Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com e Rai Play. Inoltre, OA Sport ha fornito la diretta live testuale per le gare della MXGP, permettendo ai fan di seguire i dettagli in tempo reale. La scelta delle piattaforme è stata mirata a garantire una copertura ampia e accessibile, sia per i telespettatori italiani che per quelli internazionali interessati al motocross.

Le gare e i protagonisti

Il GP di Svezia 2026 ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori piloti del momento, tra cui Jeffrey Herlings e Simon Laengenfelder, che hanno dominato le qualifiche e si sono avvicinati al titolo. La gara ha visto un’intensa competizione, con momenti di tensione e di grande spettacolo. La MXGP, classe regina del motocross, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori piloti del momento, con un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Il GP di Svezia 2026 ha rappresentato un momento importante per il motocross, con un programma ricco e una copertura media che ha permesso a un pubblico globale di seguire le competizioni in diretta. La scelta delle piattaforme e dei canali ha garantito una visibilità elevata, contribuendo a mantenere l’interesse per la disciplina. La prossima tappa del Mondiale 2026 si terrà in un’altra location, con un programma che promette di essere altrettanto intenso e coinvolgente.