Charlotte Fry domina i Mondiali di equitazione: due titoli iridati in bacheca

Charlotte Fry in sella a Glamourdale durante la prova di freestyle ai Mondiali di equitazione 2026

Il 15 agosto 2026, a Aachen, Charlotte Fry ha confermato il suo dominio nel mondo dell’equitazione, aggiudicandosi due titoli iridati: il Grand Prix di dressage e il freestyle. La britannica, classe 1996, ha vinto con un punteggio di 91.907%, superando la danese Cathrine Laudrup-Dufour, seconda con 91.236%, e la tedesca Isabell Werth, terza con 88.650%. Con questa vittoria, Fry completa la seconda doppietta consecutiva ai Mondiali, dopo il successo ottenuto nel 2022. In un contesto di 18 binomi al via, non sono stati presenti atleti italiani, un dato che sottolinea la distanza tra la squadra azzurra e il resto del mondo.

Un dominio senza eguali nel dressage

La prova di dressage, uno dei pilastri del mondo equestre, ha visto Charlotte Fry in sella a Glamourdale, il cavallo che le ha reso celebri in tutto il mondo. La sua performance ha suscitato ammirazione e stupore, con un punteggio che ha reso difficile il raggiungimento per la concorrenza. La britannica ha dimostrato una padronanza tecnica e una connessione con il cavallo senza precedenti, un mix di precisione e emozione che ha conquistato il pubblico e i giudici. La sua vittoria ha messo in luce il livello di eccellenza raggiunto nel dressage, con un podio formato da atlete di alto calibro come Laudrup-Dufour e Werth.

Il freestyle: un’arte che si esprime in movimento

La prova di freestyle, un’altra categoria di punteggio che misura la creatività e la tecnica, ha visto Fry ripetere il successo. In sella a Glamourdale, la britannica ha prodotto una ripresa che le ha valso il punteggio più alto del contest, 91.907%. La sua performance ha dimostrato non solo abilità, ma anche una capacità di esprimersi attraverso il movimento, un aspetto che ha reso il freestyle un evento di grande spettacolo. La sua vittoria ha confermato che il dressage non è solo una competizione tecnica, ma anche un’arte in movimento, dove la connessione tra atleta e cavallo è fondamentale.

Pubblicità

La vittoria di Charlotte Fry ai Mondiali 2026 rappresenta un altro tassello nel suo curriculum di successi. Dopo aver vinto tutto a livello individuale nel 2022, la britannica ha bissato i suoi successi in questa edizione iridata, dimostrando una costanza e una capacità di adattamento che la pongono tra i migliori del settore. La sua performance ha anche messo in luce la mancanza di rappresentanza italiana nel contest, un aspetto che potrebbe spingere a riflettere sulle strategie di sviluppo del settore in Italia.

Con il dressage che chiude il programma dei Mondiali equestri 2026, l’attenzione si sposterà sul paradressage, che si terrà il 19 agosto. Mentre la comunità equestre attende con ansia i prossimi eventi, Charlotte Fry rimane una figura di riferimento per il mondo dell’equitazione, un’atleta che ha saputo conquistare il pubblico e i giudici con la sua abilità e passione. La sua vittoria non è solo un risultato, ma un simbolo di eccellenza e di connessione tra atleta e cavallo.

Charlotte Fry: 91.907% al freestyle

Cathrine Laudrup-Dufour: 91.236%

Isabell Werth: 88.650%