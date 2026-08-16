Gol annullato e decisioni arbitrali: il Rayo Vallecano si lamenta dopo la sconfitta contro il Sevilla

Il Rayo Vallecano e il Sevilla giocano un match polémico con decisioni arbitrali contestate

Il Rayo Vallecano ha subito una sconfitta contro il Sevilla, con due rigori che hanno salvato i sardi e decisioni arbitrali contestate da parte dei giocatori. Il match, giocato al Sánchez-Pizjuán, ha visto il Rayo prendere il vantaggio grazie al gol di Álvaro García, ma il Sevilla ha rimontato con due rigori, trasformati da Guridi e Peque. Le decisioni arbitrali sono state oggetto di critiche da parte del giocatore rayista, che ha espresso la sua insoddisfazione.

Decisioni arbitrali contestate

Álvaro García, il giocatore del Rayo, ha espresso la sua insoddisfazione per le decisioni arbitrali durante il match. “Demasiado protagonismo para quien no tenía que ser protagonista”, ha detto il giocatore, riferendosi al fatto che il Sevilla ha ottenuto due rigori che hanno salvato la partita. Il giocatore ha anche espresso la sua insoddisfazione per il gol annullato a Isi, che ha ritenuto non dovuto essere riveduto. “El gol annullado a Isi no es revisado y pienso que si hubiera sido al revés sí que lo hubiera revisado”, ha detto García.

La reazione del tecnico del Sevilla

Il tecnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha espresso la sua opinione sulle decisioni arbitrali, affermando che “me parecen los tres” penalti. Il tecnico ha anche espresso la sua insoddisfazione per il fatto che il Rayo non ha continuato a giocare bene nella seconda metà del match. “Ellos han apretado. El penalti les ha dado alas y a nosotros nos ha sentado como un jarro de agua frío”, ha detto García Plaza. Il Rayo ha iniziato il match con un vantaggio grazie al gol di Álvaro García, ma il Sevilla ha rimontato con due rigori, trasformati da Guridi e Peque. Le decisioni arbitrali sono state oggetto di critiche da parte dei giocatori, che hanno espresso la loro insoddisfazione per il modo in cui sono state prese. Il Rayo ha anche perso un gol annullato a Isi, che ha ritenuto non dovuto essere riveduto.

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Il tecnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha espresso la sua opinione sulle decisioni arbitrali, affermando che “me parecen los tres” penalti. Il tecnico ha anche espresso la sua insoddisfazione per il fatto che il Rayo non ha continuato a giocare bene nella seconda metà del match. “Ellos han apretado. El penalti les ha dado alas y a nosotros nos ha sentado como un jarro de agua frío”, ha detto García Plaza.

Il match ha visto il Rayo prendere il vantaggio grazie al gol di Álvaro García, ma il Sevilla ha rimontato con due rigori, trasformati da Guridi e Peque. Le decisioni arbitrali sono state oggetto di critiche da parte dei giocatori, che hanno espresso la loro insoddisfazione per il modo in cui sono state prese. Il Rayo ha anche perso un gol annullato a Isi, che ha ritenuto non dovuto essere riveduto.

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