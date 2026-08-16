Natalia Palacios denuncia mancanza di borse di maternità e risponde alle critiche: “Non è un problema di lavoro”

Natalia Palacios e il marito Carliyo durante un viaggio, con commenti su borse di maternità e autonomia durante l’embarazo

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Natalia Palacios, influencer e creatora, ha suscitato un dibattito su Instagram dopo aver pubblicato un video in cui denuncia la mancanza di borse di maternità in Spagna e risponde alle critiche ricevute per i viaggi del marito, Carliyo. La donna, in stato di gravidanza, ha sottolineato l’importanza della sua autonomia e della sua capacità di lavorare e viaggiare durante l’embarazo, nonostante le accuse di “abuso” ricevute da parte di utenti social. La sua posizione ha suscitato reazioni forti, con commenti che la accusano di “usare” la sua condizione per giustificare la sua vita professionale.

La difesa dell’autonomia e della coppia

Natalia ha spiegato che la decisione di continuare a lavorare e viaggiare durante l’embarazo è frutto di un accordo con il marito, che si è recato negli Stati Uniti per assistere al Mondiale 2026. “Non è un problema di lavoro”, ha sottolineato, “è una scelta di coppia”. La donna ha anche risposto alle critiche rivolte a Carliyo, accusato di “abbandonare” la moglie durante la gravidanza. “Non avete vergogna”, ha detto, “perché non avete altro da dire”.

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La sua voce si alza contro la discriminazione

Natalia ha anche espresso la sua frustrazione per la mancanza di borse di maternità nel primo trimestre, periodo in cui, secondo lei, le donne hanno maggiori bisogni. “Non esiste”, ha detto, “ma non è per questo che dobbiamo essere considerate inutili”. La sua riflessione ha suscitato un grande dibattito, con utenti che hanno commentato la sua posizione e alcuni che hanno sostenuto la sua lotta per l’indipendenza. “Voi mi state mettendo al livello di una inutile”, ha detto, “ma non è così”.

Un dibattito su come si vive l’embarazo

Nel video, Natalia ha anche parlato del suo lavoro e dei viaggi che ha effettuato durante l’embarazo, sottolineando che non ha mai interrotto la sua attività professionale. “Ho fatto viaggi in Nueva York, Miami, Bahamas, Seattle”, ha detto, “e continuo a lavorare”. Ha anche ricordato che il marito ha avuto il suo stesso desiderio di viaggiare e che la loro decisione è stata condivisa. “Non è un problema di lavoro”, ha ripetuto, “è una scelta di vita”.

La legge esiste, ma non è sempre applicata

Natalia ha anche menzionato che, in Spagna, esistono leggi che regolano le borse di maternità, come l’Estatuto dei Lavoratori e la Legge Organica 1/2023. Tuttavia, ha sottolineato che non sempre vengono rispettate. “La legge esiste, ma non è sempre applicata”, ha detto. Ha anche espresso la sua preoccupazione per le donne sole o con situazioni complesse, che non hanno la possibilità di prendersi le borse di maternità. “Non è solo il mio caso”, ha detto, “è un problema che riguarda molte donne”.

La donna ha sottolineato l’importanza della sua autonomia durante l’embarazo.

Ha risposto alle critiche rivolte al marito per aver lasciato la moglie durante i viaggi.

Ha parlato della mancanza di borse di maternità nel primo trimestre.

Ha sottolineato che la legge esiste, ma non è sempre rispettata.

Le reazioni su Instagram sono state molto forti, con commenti che hanno sostenuto la sua posizione e altri che hanno criticato la sua gestione del lavoro durante l’embarazo. “Hai detto che non esiste”, ha commentato un utente, “ma non è per questo che devi continuare a lavorare”. Altri hanno sostenuto che la sua voce è importante per il dibattito su come si vive l’embarazo in Spagna. “Non è solo il tuo caso”, ha detto un altro utente, “è un problema che riguarda molte donne”.