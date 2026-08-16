Zion Suzuki si trasferisce all’Aston Villa, accordo con il Parma

Portiere giapponese in arrivo all’Aston Villa, accordo con il Parma

Zion Suzuki, portiere della nazionale giapponese, ha trovato un nuovo destino in Premier League. Dopo aver visto sfumare il trasferimento al Paris Saint-Germain, il giocatore ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa, con il Parma che si prepara a incassare una cifra importante. L’operazione, valutata in 35 milioni di euro compresi i bonus, è stata conclusa in poco tempo, segnando un nuovo passo nella carriera del portiere. L’arrivo di Suzuki al club inglese ha riacceso l’interesse della Juventus per Dibu Martinez, che è stato fortemente richiesto da Luciano Spalletti.

Un accordo rapido e decisivo

L’accordo tra Suzuki e l’Aston Villa è stato raggiunto in poco tempo, dimostrando una volontà concreta da parte di entrambe le parti. Il portiere, che aveva visto sfumare il trasferimento al Psg a causa di problemi con l’entourage, ha trovato un’altra opportunità in Premier League. La formazione inglese, guidata da Unai Emery, si prepara ad accogliere Suzuki a pochi giorni dalla sconfitta in finale di Supercoppa Europea contro il Psg di Luis Enrique. L’arrivo del portiere nipponico potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il club inglese.

La Juventus torna a interessarsi a Dibu Martinez

La cessione di Suzuki all’Aston Villa ha riacceso l’interesse della Juventus per Dibu Martinez, attaccante argentino in prestito al Napoli. Il giocatore, fortemente richiesto da Luciano Spalletti, potrebbe salutare la Premier League in questa sessione di mercato. I contatti tra le parti sono continui, con nuove offerte in arrivo per l’argentino. La Juventus, che ha visto il portiere giapponese come una possibile alternativa, potrebbe tornare a prendere in considerazione l’acquisto del giocatore. Il Parma, che ha visto il trasferimento di Suzuki come un’occasione importante, si prepara a incassare una cifra significativa. L’operazione, chiusa in poco tempo, rappresenta un successo per il club italiano, che ha trovato un accordo con l’Aston Villa. La cessione di Suzuki potrebbe aprire nuove opportunità per il club, che cerca di rafforzare la sua posizione nel mercato. L’arrivo del portiere nipponico al club inglese segna un nuovo capitolo nella carriera di Suzuki, che ora si prepara a vivere un’esperienza in Premier League.

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Con l’accordo raggiunto, l’Aston Villa si appresta a presentare ufficialmente Zion Suzuki come nuovo portiere. La squadra, che ha visto la sconfitta in finale di Supercoppa Europea, potrebbe trovare un sostituto di qualità per il prossimo futuro. L’arrivo di Suzuki potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il club, che cerca di rafforzare la sua difesa. La cessione del portiere giapponese al Parma ha aperto nuove possibilità per il club italiano, che ha trovato un accordo con l’Aston Villa.

La velocità con cui l’operazione è stata completata ha lasciato sorpresi molti osservatori del mercato. L’arrivo di Suzuki al club inglese non solo rafforza la squadra, ma apre anche nuove dinamiche nella competizione. La cessione del portiere giapponese al Parma ha rappresentato un’occasione importante per il club, che ha incassato una cifra significativa. L’esperienza di Suzuki in Premier League potrebbe diventare un ulteriore tassello per il suo percorso di carriera, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione tra i migliori portieri del campionato.