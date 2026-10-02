Il dibattito sui set a tre nel tennis si riaccese: “Solo Djokovic lo vorrebbe”

Il dibattito sull’introduzione dei set a tre nei tornei di Grand Slam si riaccese nel mondo del tennis, con commentatori e giocatori che esprimono opinioni contrastanti. Il tema, che ha suscitato interesse negli ultimi mesi, vede il sostegno di alcuni atleti e la resistenza di altri, con il caso di Novak Djokovic che, seppur in modo ironico, è stato indicato come l’unico che potrebbe desiderare una riduzione dei set. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, invece, si sono mostrati contrari a qualsiasi modifica che riduca i partiti da cinque a tre set, sottolineando l’importanza del formato attuale per il legato storico e la tradizione dei tornei.

Alcaraz: il legato dei tornei non va distrutto

Carlos Alcaraz, in una recente intervista a Tokyo, ha espresso la sua posizione in modo chiaro: “Estaríamos destruyendo el legado de los torneos de Grand Slam”. Il giocatore spagnolo ha sottolineato che i tornei di Grand Slam sono un elemento distintivo del tennis maschile, con i partiti a cinque set che rappresentano una parte fondamentale della loro identità. “Los partidos masculinos siempre han sido a cinco sets, y creo que eso es precisamente lo que hace que estos torneos sean diferentes y especiales”, ha dichiarato Alcaraz, rafforzando la sua posizione di opposizione al cambiamento.

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Non condivido l’idea di ridurre i set, perché il tennis sta crescendo. Alcaraz ha anche sottolineato che il formato attuale è parte integrante della tradizione e del fascino dei tornei. “No comparto esa postura perché creo que el tenis está creciendo”, ha aggiunto, confermando che il tennis sta evolvendo ma non necessariamente in modo che cambi il formato dei partiti.

Zverev: il formato attuale è parte del tennis

Alexander Zverev, vincitore del torneo ATP 500 di Pekín, ha espresso le sue opinioni in modo diretto e chiaro. “No conozco a ningún jugador al que le gustaría jugar al mejor de tres sets”, ha detto il tedesco, aggiungendo che “sí, tal vez Novak Djokovic quiera jugar al mejor de tres porque, claro, se está haciendo un poco mayor”. Zverev ha anche sottolineato che i tornei di Grand Slam sono un elemento distintivo del tennis, con i partiti a cinque set che rappresentano una parte essenziale della preparazione fisica e mentale degli atleti. “Físicamente, es una de las experiencias más extremas que se pueden vivir”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del formato attuale.

Non supporto il cambiamento, ma credo che il tennis stia crescendo. Zverev ha anche espresso la sua posizione in modo chiaro: “No apoyo el cambio, que quede claro… Podríamos limitarnos a jugar torneos Masters y añadir cuatro más al calendario anual”. Il giocatore tedesco ha inoltre sottolineato che non condivide l’idea che i tornei di Grand Slam siano in declino, poiché il tennis sta crescendo e i dati mostrano un aumento del pubblico e del coinvolgimento. “El US Open también ha batido récords esta temporada”, ha detto, confermando che il formato attuale è ancora in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Il dibattito sui set a tre nel tennis si è riacceso in modo significativo, con opinioni contrastanti da parte di giocatori e commentatori. Mentre alcuni, come Djokovic, hanno espresso un interesse potenziale per una riduzione, altri, come Alcaraz e Zverev, hanno sottolineato l’importanza del formato attuale per la tradizione e l’identità del tennis. Il tema rimane aperto, con il futuro del tennis che dipende da decisioni che potrebbero influenzare il modo in cui si gioca e si guarda il tennis.