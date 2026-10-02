Xavi ammette errori iniziali: “Forse ho confuso i giocatori”

Xavi Hernández ha ammesso di aver commesso errori nella prima parte del match contro la Grecia, che ha visto i Paesi Bassi empatare 2-2. Il tecnico ha riconosciuto di aver fatto troppi cambi e di aver potuto confondere i giocatori, causando un inizio di partita disastroso. “La prima parte fu molto cattiva, quel fu il mio errore come allenatore”, ha detto Xavi, che ha riconosciuto di non aver sfruttato al meglio gli spazi. La squadra, però, si è ripresa nel secondo tempo grazie a un cambio di mentalità e a una serie di modifiche tattiche.

Errore tattico e reazioni dei giocatori

La squadra dei Paesi Bassi ha subito un calo nella prima metà del match, che ha portato a un vantaggio di 2-0 per la Grecia. Xavi ha riconosciuto di aver fatto troppi cambi e di aver perso la concentrazione. “Necessitavamo calma nel riposo”, ha spiegato il tecnico, che ha sottolineato come i giocatori fossero stati delusi. La reazione dei giocatori è stata chiara: hanno mostrato una volontà di riscatto e hanno ripreso il controllo del gioco. La mentalità deve cambiare, ha aggiunto Xavi, che ha visto i giocatori dimostrare la loro capacità di adattarsi.

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Un risultato che non è stato sufficiente

Nonostante la ripresa nella seconda parte, i Paesi Bassi hanno concluso il match con un pareggio, che ha lasciato i giocatori insoddisfatti. “Volevamo giocare come abbiamo fatto nella seconda parte”, ha detto Xavi, che ha riconosciuto che la squadra potesse aver perso l’occasione di vincere. Il tecnico ha anche espresso la sua soddisfazione per la reazione del gruppo, ma ha chiarito che il risultato non è stato sufficiente. Questo è parte del processo, ha concluso, mostrando una volontà di miglioramento.

Il pareggio con la Grecia mantiene il record di invincibilità di Xavi al comando della squadra olandese, dopo aver ottenuto un risultato positivo contro l’Austria e la Serbia. Il tecnico ha espresso la sua soddisfazione per la reazione del gruppo, ma ha anche riconosciuto che ci sono ancora miglioramenti da fare. “Sono contento della seconda parte, ma non posso essere soddisfatto del risultato finale”, ha detto Xavi, che ha visto i giocatori dimostrare una grande capacità di adattamento.

La partita ha visto un cambiamento significativo nella squadra, grazie a tre cambi importanti effettuati da Xavi nel secondo tempo. Questi cambi hanno portato a una ripresa del gioco e a una serie di azioni decisive. Van Dijk e Reijnders hanno segnato i gol del pareggio, che hanno portato la squadra a un risultato equo. Xavi ha espresso la sua soddisfazione per la reazione del gruppo, ma ha anche riconosciuto che ci sono ancora miglioramenti da fare. La squadra dei Paesi Bassi ha mostrato una grande capacità di adattamento nel secondo tempo, grazie a un cambiamento di mentalità e a una serie di modifiche tattiche. Xavi ha riconosciuto che il risultato non è stato sufficiente, ma ha espresso la sua soddisfazione per la reazione del gruppo. “Sono contento della seconda parte, ma non posso essere soddisfatto del risultato finale”, ha detto il tecnico, che ha visto i giocatori dimostrare una grande capacità di adattamento.