Viktor Tsygankov si è rifiutato di giocare contro il Leganés

Tsygankov non ha giocato contro il Leganés, si è rifiutato di vestirsi e ha visto la partita dalla tribuna.

Tsygankov osserva la partita dalla tribuna senza giocare, Girona e Leganés in campo

Viktor Tsygankov, attaccante del Girona, ha rifiutato di giocare contro il Leganés nella prima giornata del campionato di Segunda División, disputata al Montilivi. L’ucraino, che era convocato per la partita, non ha indossato la maglia e ha assistito alla gara dalla tribuna insieme ai compagni non schierati. Il risultato finale è stato un pareggio per 1-1, con Abel Ruiz che ha salvato il Girona con un intervento da 35 metri. Tsygankov, che non desidera rimanere in Segunda, ha espresso il suo desiderio di lasciare il club non appena è stato annunciato il suo calo di categoria.

Un rifiuto che mette in discussione la sua volontà di rimanere

Tsygankov, uno dei giocatori più importanti nella squadra del Girona, ha espresso chiaramente la sua posizione non giocando. Il suo comportamento ha suscitato reazioni e attenzione, con il tecnico Quique Álvarez che ha confermato che il giocatore non ha voluto vestirsi e ha visto la partita dalla tribuna. L’attaccante, che ha giocato 34 partite nella scorsa stagione, ha segnato sette gol e dato cinque assist, dimostrando il suo valore. Tsygankov ha espresso il suo desiderio di lasciare il club non appena è stato annunciato il calo di categoria.

Il Girona cerca di trattenere il giocatore, ma il futuro è incerto

Il Girona ha un contratto con Tsygankov fino al giugno 2027 e il club ha chiarito che non lascerà andare il giocatore senza un accordo economico. Tuttavia, il calciatore ha già comunicato per iscritto la sua volontà di lasciare il club non appena è stato annunciato il suo calo di categoria. Al momento, si ipotizza che il Celta de Vigo possa essere il suo prossimo club, considerando la sua posizione e la sua richiesta di giocare in Primera División. Il giocatore ha espresso il suo desiderio di giocare in un club di alto livello.

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Il comportamento di Tsygankov ha suscitato reazioni e attenzione, con il tecnico del Girona che ha confermato la sua posizione. Il giocatore, che ha espresso il suo desiderio di lasciare il club, ha messo in discussione la sua volontà di rimanere nel Girona. Il futuro del calciatore è incerto, ma il suo rifiuto di giocare contro il Leganés ha messo in luce la sua volontà di giocare in un club di alto livello. Il Girona dovrà decidere se trattenere il giocatore o permettergli di andarsene, considerando la sua richiesta e la sua posizione nel mercato. Tsygankov, che ha espresso il suo desiderio di giocare in un club di alto livello, ha messo in discussione la sua volontà di rimanere nel Girona. Il suo rifiuto di giocare contro il Leganés ha suscitato reazioni e attenzione, con il tecnico del Girona che ha confermato la sua posizione.