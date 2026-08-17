Awa Fam, la spagnola in WNBA, si conferma ‘Lady Halcón’ con prestazioni solide

Awa Fam, giocatrice spagnola in WNBA, si conferma con prestazioni solide e media di 10,5 punti

Awa Fam, la giocatrice spagnola di 20 anni e 1,93 metri, continua a fare impressione nella WNBA, confermando la sua crescita come ‘Lady Halcón’. Dopo due partite di alto livello in cui ha segnato 20 e 14 punti, la giocatrice, scelta al terzo posto nel draft, ha dimostrato una consistenza che la distingue nel campionato. Nonostante le sue prestazioni, la squadra Seattle Storm rimane in difficoltà, con un record di 7 vittorie e 30 sconfitte. Nella stessa settimana, le Minnesota Lynx e le Indiana Fever si sono confermate come leader nei rispettivi gironi, con record di 29-7 e 23-12, rispettivamente.

Una crescita costante in WNBA

Awa Fam, iniziata la sua stagione con un media di 10,5 punti e 5,8 rimbalzi per partita, ha dimostrato una maturità tecnica e mentale in linea con le aspettative. Dopo un’ottima prestazione contro le Chicago Sky, in cui ha segnato 14 punti e recuperato 5 palle, la giocatrice ha subito una sconfitta per 82-80. Tuttavia, il suo contributo alla squadra è sempre più riconosciuto, anche se i risultati della Storm non seguono il ritmo delle altre contendenti.

La spagnola ha raggiunto il doppio doppio in due partite consecutive, dimostrando una capacità di impatto crescente. Nonostante le sue prestazioni, la squadra Seattle Storm non riesce a migliorare il proprio record, rimanendo in zona bassa. Awa Fam, pur non riuscendo a portare la Storm a vittorie, continua a essere una figura chiave per la squadra, con un contributo costante e una crescita visibile.

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Le squadre in testa al campionato

Le Minnesota Lynx, con un record di 29-7, mantengono il controllo del girono Ovest, grazie a una racha di quattro vittorie consecutive. La loro vittoria contro le Las Vegas Aces per 92-87 ha consolidato la loro posizione. Al contrario, le Seattle Storm, nonostante le prestazioni di Awa Fam, restano in zona bassa con un record di 7-30. Nell’Est, le Indiana Fever, guidate da Caitlin Clark, si mantengono al comando con un record di 23-12, grazie a una vittoria in overtime contro le Atlanta Dream per 95-91.

Caitlin Clark, con 26 punti e 9 assist, ha guidato la rimonta delle Fever, dimostrando una leadership chiara. La sua performance ha contribuito a mantenere il vantaggio della squadra nel girono. Awa Fam, con la sua determinazione e la sua capacità di giocare in modo solido, rappresenta un esempio di come una giocatrice straniera possa fare la differenza in un campionato internazionale. La WNBA 2026 sembra essere un campionato in cui le squadre più forti si stanno allontanando, mentre altre, come le Storm, cercano di trovare la strada per migliorare. La stagione di Awa Fam, pur non perfetta, è un segnale di crescita e di potenziale. La sua presenza nella WNBA rappresenta un ulteriore passo avanti per il basket femminile internazionale.