La Spagna vince con fatica contro l’Irlanda nel primo match del mondiale di hockey

Giocatrici spagnole festeggiano il loro gol decisivo contro l’Irlanda nel primo incontro del mondiale di hockey

La squadra spagnola di hockey su prato ha vinto con fatica contro l’Irlanda nel loro esordio al mondiale, terminando 3-2 grazie a un gol decisivo di Xantal Giné. L’incontro, disputato al Belfius Hockey Arena di Wavre in Belgio, ha visto la squadra guidata da Carlos García Cuenca superare un avversario ostico e ora si prepara al duelo contro la Belgio, una delle squadre ospitanti. La vittoria, pur se non senza sofferenze, rappresenta un passo importante per la squadra, che si appresta a giocare il secondo match del gruppo C.

Un match intenso con interruzioni e decisioni di videoarbitrato

Nel corso del match, sono state registrate diverse interruzioni, in particolare nel terzo periodo, dovute a revisioni del videoarbitrato e a penalti di corner. Una delle decisioni più significative è stata l’annullamento di un gol a favore della Spagna, realizzato da Sofia Keenan. Nonostante questa svolta, le giocatrici spagnole hanno reagito in modo rapido e hanno portato il vantaggio sul 1-0 grazie a Laia Vidosa. L’Irlanda ha risposto con un pareggio grazie a Hannah McLoughlin, ma la Spagna ha mantenuto il controllo del gioco e ha portato il risultato sul 2-1 poco dopo.

La reazione rapida delle giocatrici spagnole ha permesso di rimanere in vantaggio nonostante le interruzioni.

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Un successo che conferma la forza della squadra

La vittoria contro l’Irlanda ha messo in mostra la capacità di reazione e la determinazione della squadra spagnola, che ha saputo gestire le situazioni di pressione e le decisioni arbitrali. Xantal Giné, autrice del gol decisivo, ha chiuso il match con un goal che ha portato la squadra al successo. La Spagna, che condivide il gruppo C con l’Irlanda, la Belgio e la Nuova Zelanda, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale, anche se il cammino non è facile. La squadra spagnola, che ha vinto l’oro ai Giochi Olimpici di Barcelona 1992 e ha raggiunto il terzo posto ai Europei di Mönchengladbach 2025, ha anche registrato un altro risultato positivo nel mondiale, con la vittoria della squadra maschile contro la Sud Africa. La squadra femminile, però, ha bisogno di ulteriori risultati per confermare la sua posizione nel gruppo e per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

La vittoria contro l’Irlanda è un buon inizio, ma il cammino nel mondiale è ancora lungo e richiede ulteriore impegno e concentrazione.

Il prossimo match, contro la Belgio, sarà cruciale per la squadra spagnola, che dovrà dimostrare di essere in grado di mantenere il livello di prestazioni visto nel primo incontro. La vittoria contro l’Irlanda è un buon inizio, ma il cammino nel mondiale è ancora lungo e richiede ulteriore impegno e concentrazione.