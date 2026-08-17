Hockey ghiaccio, Stacey Colarossi: “Ultimi risultati importanti, vogliamo fare bene”

Allenatrice canadese con radici italiane si prepara con la squadra azzurra per la stagione in vista delle Olimpiadi

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio si appresta a una nuova stagione con l’arrivo di Stacey Colarossi, allenatrice canadese con origini italiane, che guiderà il Blue Team. Dopo i quarti di finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e il mancato accesso alla Top Division ai Mondiali, la squadra si prepara a un percorso di crescita con un nuovo approccio tecnico e tattico. L’obiettivo è migliorare costantemente, non solo tra una partita e l’altra, ma anche dopo ogni allenamento. La nuova guida tecnica si concentrerà su un gioco di squadra, con un forte impatto fisico e una gestione attenta del tempo di possesso del puck.

Un percorso di crescita e nuove sfide

Stacey Colarossi ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo in Italia e ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano per costruire una squadra solida. “Ho come obiettivo primario quello di capire esattamente chi ho di fronte per portare qualche mio insegnamento e cercare di aiutare le ragazze nel modo in cui pensano all’hockey”, ha detto. La nuova allenatrice ha anche sottolineato l’orgoglio di tornare nel paese di origine del padre e la volontà di sviluppare una squadra pezzo per pezzo, senza soluzioni universali. L’obiettivo è aiutare le ragazze a inserirsi nel mondo delle “grandi”, con l’esempio di giocatrici come Nadia Mattivi.

La squadra azzurra si presenta con un roster che include molte ragazze giovani, che dovranno essere integrate nel contesto di un’esperienza di alto livello. “È anche interessante avere ora a disposizione un roster con molte ragazze giovani, dovremo lavorare per aiutarle a inserirsi nel mondo delle ‘grandi’”, ha spiegato Colarossi. L’identità del gioco si basa su un forte senso di collettivo, con un’attenzione particolare alla presenza fisica e al movimento del puck. “Sono molto orientata a un gioco di squadra, dove il collettivo è fondamentale”, ha aggiunto l’allenatrice.

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La squadra dovrà dimostrare la sua capacità di crescita e di costruire un gruppo unito.

Un passo alla volta verso le Olimpiadi

La stagione inizierà con un torneo in Slovacchia, dove l’Italia dovrà dimostrare la sua capacità di crescita e di costruire un gruppo unito. “Un passo alla volta puntiamo a costruire il gruppo”, ha detto Colarossi. L’obiettivo finale è raggiungere un livello competitivo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove l’hockey su ghiaccio femminile farà il suo debutto. La squadra si appresta a un percorso di sviluppo che si basa su un lavoro quotidiano, su un’identità di squadra forte e su un’attenzione alle nuove generazioni.

I risultati dell’ultima stagione sono stati estremamente importanti, il materiale umano c’è e possiamo puntare a fare bene”, ha concluso l’allenatrice. Le prime partite in agenda saranno in Slovacchia, dove l’Italia affronterà Paesi Bassi, Slovacchia e Austria. “Al momento è difficile dare contorni precisi in vista del fine settimana, non dovremo guardare al punteggio ma al modo in cui ci arriveremo”, ha detto Colarossi. L’obiettivo è raggiungere miglioramenti costantemente, non solo tra una partita e l’altra, ma anche dopo ogni allenamento.

La squadra dovrà dimostrare la sua capacità di crescita e di costruire un gruppo unito.