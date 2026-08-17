Sollevamento pesi, 12 azzurri in entry list provvisoria: inizia la corsa per Los Angeles 2028

Atleti azzurri in lista provvisoria Mondiali sollevamento pesi 2026 a Ningbo, iniziativa per qualificazione Olimpiadi 2028

Il sollevamento pesi ha visto l’ufficializzazione delle entry list provvisorie dei Mondiali 2026, che si terranno a Ningbo in Cina, con 12 atleti azzurri iscritti. L’evento segna l’inizio della corsa verso Los Angeles 2028, dove si giocherà per i titoli olimpici. L’IWF ha reso pubbliche le liste, mettendo in palio sedici titoli assoluti e diverse medaglie di specialità. Tra i partecipanti, spiccano sia atleti esperti che giovani promesse, pronti a confrontarsi su una delle competizioni più competitive del settore. La lista provvisoria è un primo passo verso la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le donne azzurre in campo: sette atlete in lista provvisoria

Nel settore femminile, sette atlete italiane sono state iscritte alle competizioni. Tra di loro, Celine Delia e Giulia Imperio, entrambe nei 53 kg, si affronteranno in una categoria molto competitiva. Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, invece, si contenderanno la vittoria nei 61 kg. Genna Toko Kegne e Giulia Miserendino, nei 69 kg, sono altre figure di spicco. La giovanissima Sara Dal Bò, classe 2009, nei 86 kg, rappresenta un futuro promettente per la nazionale. Lucrezia Magistris, in qualità di riserva nei 61 kg, aggiunge ulteriore sicurezza al team. La lista provvisoria è stata resa pubblica nei giorni scorsi, con l’obiettivo di iniziare la qualificazione per Los Angeles 2028. L’appuntamento è fissato dal 27 ottobre all’8 novembre, con la partecipazione di atleti da tutto il mondo. L’evento a Ningbo rappresenta un passo importante per la preparazione olimpica, con la possibilità di conquistare titoli assoluti e medaglie di specialità. L’Italia, con 12 atleti in lista, si presenta come una delle nazioni più competitive in campo.

Le donne azzurre in campo: sette atlete in lista provvisoria

Nel settore femminile, sette atlete italiane sono state iscritte alle competizioni. Tra di loro, Celine Delia e Giulia Imperio, entrambe nei 53 kg, si affronteranno in una categoria molto competitiva. Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, invece, si contenderanno la vittoria nei 61 kg. Genna Toko Kegne e Giulia Miserendino, nei 69 kg, sono altre figure di spicco. La giovanissima Sara Dal Bò, classe 2009, nei 86 kg, rappresenta un futuro promettente per la nazionale. Lucrezia Magistris, in qualità di riserva nei 61 kg, aggiunge ulteriore sicurezza al team.

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La lista provvisoria è stata resa pubblica nei giorni scorsi, con l’obiettivo di iniziare la qualificazione per Los Angeles 2028. L’appuntamento è fissato dal 27 ottobre all’8 novembre, con la partecipazione di atleti da tutto il mondo. L’evento a Ningbo rappresenta un passo importante per la preparazione olimpica, con la possibilità di conquistare titoli assoluti e medaglie di specialità. L’Italia, con 12 atleti in lista, si presenta come una delle nazioni più competitive in campo.