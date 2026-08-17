Jannik Sinner torna al J-Medical per controlli al ginocchio in vista degli US Open 2026

Jannik Sinner si sottopone a controlli al ginocchio al J-Medical in vista degli US Open 2026

Jannik Sinner, numero uno del mondo nel tennis, ha ripreso i controlli al ginocchio destro presso il J-Medical, struttura della Juventus a Torino, in vista degli US Open 2026. L’azzurro, che ha compiuto 25 anni ieri, ha saltato due tornei di categoria Masters 1000, a Montreal e Cincinnati, a causa di un fastidio al ginocchio. La decisione di tornare al J-Medical è arrivata proprio in vista del prossimo grande evento del calendario, che si terrà a New York a fine agosto. Gli esiti degli accertamenti effettuati nelle scorse settimane e quelli di oggi saranno determinanti per decidere se il tennista parteciperà o meno al torneo. Sinner, che ha già ricevuto controlli in precedenza, ha scelto di non rischiare, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria.

Controlli al ginocchio per un futuro al top

Il J-Medical, situato all’interno dell’Allianz Stadium della Juventus, è una struttura specializzata in diagnosi e trattamenti sportivi. Sinner, che ha già sottoposto il ginocchio a controlli in precedenza, ha deciso di tornarvi per ulteriori accertamenti, necessari per valutare lo stato di salute del suo corpo. L’azzurro, che ha già affrontato diverse sfide in questa stagione, ha preferito non correre rischi, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria. La decisione di non partecipare a Cincinnati, a causa del fastidio al ginocchio, ha già messo in discussione la sua preparazione per gli US Open. Gli esiti dei nuovi esami saranno fondamentali per stabilire se il tennista potrà affrontare il torneo in condizioni ottimali.

La salute fisica di Sinner è sempre stata un tema di grande interesse, soprattutto in vista di grandi eventi come gli US Open. Il tennista, che ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di rimanere al top nonostante le eventuali problematiche, ha dimostrato una grande attenzione alla sua preparazione. La scelta di sottoporsi a nuovi controlli al ginocchio destro è un segno di questa attenzione. L’azzurro, che ha già affrontato diverse sfide in questa stagione, ha preferito non correre rischi, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria.

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La decisione di non partecipare a Cincinnati ha già messo in discussione la sua preparazione per gli US Open.

La sua assenza da Cincinnati, a causa del fastidio al ginocchio, ha già sollevato domande sulle sue possibilità di vittoria. Sinner, che ha già sottoposto il ginocchio a controlli in precedenza, ha scelto di non rischiare, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria. La salute fisica del tennista è sempre stata un tema di grande interesse, soprattutto in vista di grandi eventi come gli US Open. La scelta di sottoporsi a nuovi controlli al ginocchio destro è un segno di questa attenzione. Gli esiti dei nuovi esami saranno fondamentali per stabilire se il tennista potrà affrontare il torneo in condizioni ottimali.

Un’attenzione costante alla salute

La salute fisica di Sinner è sempre stata un tema di grande interesse, soprattutto in vista di grandi eventi come gli US Open. Il tennista, che ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di rimanere al top nonostante le eventuali problematiche, ha dimostrato una grande attenzione alla sua preparazione. La scelta di sottoporsi a nuovi controlli al ginocchio destro è un segno di questa attenzione. L’azzurro, che ha già affrontato diverse sfide in questa stagione, ha preferito non correre rischi, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria.

La sua assenza da Cincinnati ha già messo in discussione la sua preparazione per gli US Open.

Gli esiti dei nuovi esami saranno fondamentali per stabilire se il tennista potrà affrontare il torneo in condizioni ottimali. Sinner, che ha già ricevuto controlli in precedenza, ha scelto di non rischiare, anche se la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di vittoria. La salute fisica del tennista è sempre stata un tema di grande interesse, soprattutto in vista di grandi eventi come gli US Open. La scelta di sottoporsi a nuovi controlli al ginocchio destro è un segno di questa attenzione. Gli esiti dei nuovi esami saranno fondamentali per stabilire se il tennista potrà affrontare il torneo in condizioni ottimali.