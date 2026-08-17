Mercato Serie A Élite: le squadre si rinforzano con innesti internazionali e talenti nazionali

Squadre della Serie A Élite rafforzano il loro organico con arrivi internazionali e giovani talenti, preparandosi alla nuova stagione

La Serie A Élite, massimo campionato italiano di rugby, vive un periodo intenso di movimenti sul mercato, con le squadre che si rafforzano puntando su innesti di esperienza internazionale e talenti nazionali. Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, il campionato si prepara a una nuova stagione con una campagna acquisti che promette scintille e un livello di competitività ancora più elevato. Tra le squadre più attive, Valorugby Emilia, Viadana, Biella e Vicenza si distinguono per i loro colpi in entrata, mentre anche le storiche formazioni come Petrarca e Rovigo hanno rafforzato il loro organico.

Valorugby Emilia e Viadana: i colpi più rilevanti

Valorugby Emilia ha messo a segno due importanti arrivi, con Filippo Alongi e Gianmarco Pietramala, entrambi provenienti dal Petrarca, e il ritorno di Marco Manfredi, ex Northampton Saints. Il Viadana, invece, ha costruito un mercato internazionale con l’arrivo del georgiano Shota Tlashadze dal Barça Rugby e dell’argentino Nahuel Debiassi dal Teque Rugby Club. Tra le uscite, Guido Volpi è andato alle Zebre, mentre Carlos Berlese proviene da Rovigo. Questi movimenti segnalano una volontà di rafforzare il reparto con giocatori di alto livello e con esperienza internazionale.

Il Vicenza ha completato il suo organico con ben cinque arrivi, tra cui i sudamericani Manuel Rosmarino dal Peñarol e Rodrigo e Alan Oubiña da Viadana. Questi colpi segnalano una volontà di costruire una squadra competitiva e in grado di stare al passo con le big. Le squadre si concentrano su giocatori di alto livello e con esperienza internazionale, rafforzando il loro organico per la prossima stagione.

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Biella e Rovigo: rinforzi mirati

Biella si è mosso con decisione, portando a casa cinque innesti, tra cui spiccano Filippo Bozzoni da Calvisano e il figiano Nikolasi Muli dai Counties Manukau Steelers. Il club ha anche pescato un terzetto tra Petrarca e Valorugby, dimostrando una strategia mirata a rafforzare le sue possibilità di competizione. Il mercato si dimostra in evoluzione, con squadre che si rafforzano non solo con giocatori di esperienza, ma anche con talenti di casa.

Rovigo ha completato il suo mercato con Iacopo Bianchi dalle Zebre, l’argentino Javier Alejandro Corvalan dalla Deportiva Francesa Buenos Aires e Cesare Zucconi, arrivato da Biella. Questi rinforzi sono pensati per consolidare un organico già di alto livello, ma che ha visto molti addii, lasciando dubbi tra i tifosi. Il Petrarca, invece, ha attirato Roberto Fasti e Matteo Noventa dal Benetton Rugby, oltre a Nikolaj Varotto in arrivo dalle Zebre.

Il mercato della Serie A Élite si dimostra in evoluzione, con le squadre che si rafforzano non solo con giocatori di esperienza, ma anche con talenti di casa. Il lavoro sul mercato di Fiamme Oro e Mogliano ha visto il club romano pescare a piene mani da Colorno, portando a casa Michele Artusio, Lorenzo Casilio e Valerio Cordì, a cui si aggiunge Flavio Pio Vaccari proveniente da Rovigo. Il Mogliano, dal canto suo, ha puntato forte su Viadana, da cui arrivano Ignacio Dorronsoro e Bruno Vallesi, completando la rosa con Aramis Corona da Colorno, David Luisato dal Benetton e il neozelandese Tylor Sefoor dai Valke. Questi movimenti segnalano una lega in piena evoluzione, con squadre che si preparano a una stagione di alta competizione.