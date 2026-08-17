Nuovo regolamento per il fútbol sala spagnolo: una rivoluzione per il gioco

Giocatori e arbitri in campo con nuove regole per il fútbol sala spagnolo

Un cambio di rotta per il fútbol sala spagnolo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha annunciato una profonda riforma del regolamento del fútbol sala, entrante in vigore per la stagione 2026/27. L’obiettivo principale è incrementare il tempo di gioco, ridurre le interruzioni e unificare i criteri arbitrali per offrire uno spettacolo più dinamico. Tra le novità più significative, la limitazione al saque di meta e la riduzione dei tempi morti, che saranno ridotti a uno solo per squadra per l’intero incontro. La gestione del gioco si modernizza

Il regolamento prevede l’uso di undici palle distribuite su dieci basi intorno alla pista, gestite da quattro recogepelotas. Questo sistema impedisce la consegna diretta della palla al giocatore, introducendo una maggiore fluidità nel gioco. Inoltre, per evitare interruzioni, due assistenti potranno entrare in campo con asciugamani e asciugatrici per pulire le zone scivolose, con l’autorizzazione del terzo arbitro.

Un controllo più rigoroso sul comportamento

Nel settore disciplinare, i penalti non saranno più considerati come falli collettivi, riducendo le responsabilità delle squadre. Al tempo stesso, i casi di revisione con il supporto video (FVS) saranno ampliati per valutare la quinta fallo e le espulsioni per due ammonizioni. L’uso di dispositivi elettronici sulle panchine è limitato all’analisi tattica e di rendimento, con sanzioni per qualsiasi altra forma di consultazione. La comunicazione degli arbitri si semplifica

Nelle partite con un terzo arbitro, la comunicazione sarà diretta tramite intercomunicatori, eliminando la segnalazione classica verso la panchina. Le conversazioni con i giocatori saranno limitate ai momenti di sospensione del gioco. Inoltre, i giocatori che richiedono assistenza medica dovranno essere curati fuori dalla pista, con l’eventuale conseguenza di una ammonizione e un fallo accumulato.

Un’attenzione particolare alla sicurezza e alla continuità del gioco

Il tempo di recupero tra i cambi è stato ridotto a otto minuti, con un conto alla rovescia visibile sulla pista. La gestione del gioco è accompagnata da un criterio unificato su aspetti chiave come le mani, i blocchi e le occasioni di gol. Inoltre, il protocollo di sostituzione delle palle è stato migliorato, soprattutto nelle massime categorie come la Liga Prime Futsal e la Primera División Iberdrola FS, per garantire una maggiore fluidità e coerenza nel gioco.

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Limitazione al saque di meta

Riduzione dei tempi morti

Introduzione di undici palle su dieci basi

Controllo rigoroso delle sanzioni disciplinari

Comunicazione diretta tra arbitri e giocatori

Queste modifiche segnano una svolta per il fútbol sala spagnolo, con l’obiettivo di rendere il gioco più veloce, più equo e più coinvolgente per il pubblico. La RFEF ha messo in campo un piano di riforma che mira a unire criteri, ridurre le interruzioni e migliorare la qualità del prodotto sportivo.