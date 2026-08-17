Nuove norme, prima vittima: l’Alba paga il prezzo

Giocatori e allenatori reagiscono alle nuove norme del calcio, con incidenti e critiche

Le nuove norme introdotte per ridurre le perdite di tempo hanno subito avuto conseguenze concrete in campo. L’Albacete Balompié, in particolare, ha pagato il prezzo di un’applicazione non perfetta delle regole, con un gol di Sandro che ha lasciato il team con un giocatore in meno. L’allenatore Alberto González ha espresso la sua frustrazione durante la conferenza stampa, sottolineando come le nuove direttive abbiano condizionato la partita. L’Alba, in un match contro l’UD Las Palmas, ha visto il risultato di 2-1 a favore dei canarini, con un finale acceso che ha messo in luce le critiche verso l’applicazione delle nuove regole.

Applicazione delle nuove norme, un problema di adattamento

Le nuove regole, introdotte dal CTA, prevedono che ogni giocatore che riceva assistenza medica o che venga fermato dall’arbitro, debba lasciare il campo per un minuto, riducendo il numero di giocatori disponibili per il team. L’Albacete, però, ha avuto difficoltà nell’adattamento. Alberto González ha spiegato che in due occasioni i giocatori hanno buttato la palla fuori di bandiera, ma non è stato l’arbitro a fermare la partita, quindi i giocatori non hanno potuto uscire. Se l’arbitro avesse fermato la partita, Las Palmas sarebbe rimasta con un giocatore in meno, ha detto l’allenatore. Questo ha creato un disvantaggio per l’Alba, che ha dovuto affrontare le conseguenze di una mancata applicazione delle nuove norme.

Reazioni dei giocatori e degli allenatori

Non solo l’allenatore ha espresso le sue opinioni, ma anche i giocatori stessi hanno reagito. Lluís López, capitano dell’Alba, ha definito la situazione come “vacío legal”, sottolineando come la norma, pur essendo tecnicamente corretta, sia difficile da comprendere. Non si può cuestionare se un giocatore può alzarsi o no dopo un colpo, nemmeno se arriva un medico, ha spiegato. Víctor San Bartolomé, autore dell’empate manchego, ha ammesso che la nuova normativa “pilla a tutti di nuevas”, ma ha anche espresso la sua insoddisfazione: “Personalmente creo che è molto injusto”. Queste reazioni indicano una mancanza di chiarificazione e di adattamento alle nuove regole.

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La partita ha visto anche un’altra preoccupazione: la lesione di Samu Obeng, che ha dovuto uscire dal campo con un dolore evidente alla gamba sinistra. A causa di questa situazione, l’Alba si trova a dover affrontare un’altra mancanza di giocatori, con un’altra serie di bocche da lupo. La direzione sportiva dovrà accelerare l’arrivo di un giocatore di attacco, una posizione che Toché aveva già segnalato come prioritaria. Questo scenario mostra come le nuove norme possano avere conseguenze non solo in campo, ma anche nella gestione della squadra.

Con l’Alba che ha pagato il prezzo delle nuove regole, il calcio si trova di fronte a una situazione di tensione e di adattamento. Le norme, sebbene mirate a migliorare la qualità del gioco, devono essere accompagnate da una corretta applicazione e da una maggiore chiarezza per evitare situazioni come quelle viste in campo. L’esperienza dell’Albacete Balompié potrebbe diventare un caso di studio per il futuro del calcio, dove l’equilibrio tra regole e pratica sarà cruciale.

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