Pirelli vince la finale dei -100 kg al Grand Prix di Lima: trionfo italiano in Perù

Atleta italiano vince finale judo in Perù, trionfo su avversario

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Il judo italiano ha celebrato un altro successo al Grand Prix di Lima, in Perù, con Gennaro Pirelli che ha vinto la finale dei -100 kg contro Daniele Accogli. L’evento, che si è svolto il 17 agosto 2026, ha visto la squadra azzurra conquistare otto podi, tra cui due vittorie, con un mix di emozioni e soddisfazioni. Pirelli, dopo un percorso avvincente, ha sconfitto il compagno di squadra Accogli, chiudendo una giornata ricca di risultati per l’Italia.

La finale tra due azzurri

Nel day 3 del Grand Prix, i due atleti italiani si sono affrontati in una finale tutta italiana. Pirelli, dopo aver vinto i suoi match precedenti, ha sconfitto Accogli grazie a una presa irregolare commessa da quest’ultimo. La vittoria di Pirelli rappresenta il suo primo successo in un Grand Prix e il terzo successo stagionale dopo i Campionati europei e il Grand Slam di Ulaanbaatar. Accogli, pur non riuscendo a vincere la finale, ha dimostrato una grande resistenza, superando diversi avversari in gara.

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Pirelli ha iniziato la sua avventura al Grand Prix con una vittoria sull’argentino Ivo Dargoltz, rimontando da un vantaggio avversario. Successivamente, ha sconfitto il brasiliano Giovani Ferreira per tre shido. Accogli, invece, ha superato l’australiano Axel Nightingale, il guatemalteco William Perez e il giapponese Yuta Kasai, con un match convulso che ha visto un ippon inizialmente assegnato e poi cancellato. La finale tra i due azzurri ha visto Pirelli vincere grazie a una presa irregolare, un risultato che ha portato gioia e soddisfazione per l’Italia.

Altri successi azzurri

Oltre al successo di Pirelli, la squadra italiana ha visto altre vittorie. Asya Tavano ha vinto nei +78 kg, mentre Kenny Komi Bedel ha vinto nei -90 kg. Tavano ha vinto i quarti di finale contro l’argentina Amanda Bredeston e la semifinale contro la venezuelana Karen Leon, ma si è arresa nella finale per il titolo alla brasiliana Beatriz Souza, che si è imposta per waza-ari/ippon. Bedel, invece, ha vinto dopo un percorso che ha visto la sua resistenza superare diversi avversari. Il Grand Prix di Lima ha visto l’Italia confermare la sua forza nel judo, con un mix di vittorie e prestazioni di alto livello. La squadra azzurra ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale, con atleti che hanno saputo fare bene anche in un contesto di alta competizione. Il successo di Pirelli rappresenta un ulteriore passo avanti per il judo italiano, che punta a fare bene ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.