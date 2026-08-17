Roglič affronterà La Vuelta nonostante l’incidente

Roglič in bicicletta dopo l’incidente, preparazione per La Vuelta

Roglič affronterà La Vuelta a España 2026 nonostante l’incidente che lo ha colpito a fine luglio. L’attaccante sloveno, secondo La Gazzetta dello Sport, è pronto a prendere parte alla corsa inizialmente prevista per il 22 agosto a Mónaco. L’evento segna un cambiamento significativo rispetto alle ambizioni iniziali, che prevedevano un attacco alla quinta vittoria in generale. L’incidente ha interrotto la preparazione di Roglič, costringendolo a rinunciare a due gare chiave, San Sebastián e Burgos, che avrebbero dato il via alla sua preparazione per la Vuelta. La situazione è cambiata negli ultimi giorni, con Roglič che si sente meglio e pronto a iniziare la competizione.

Un percorso interrotto da un incidente

L’incidente, avvenuto durante un allenamento a fine luglio, ha messo in discussione la partecipazione di Roglič alla Vuelta. L’atleta, che aveva già vinto la corsa quattro volte, aveva previsto di affrontarla come uno dei grandi obiettivi della sua stagione. Tuttavia, l’incidente ha causato un intervento immediato e ha interrotto il piano di preparazione. La sua partecipazione era inizialmente in dubbio, con le possibilità che si aggiravano intorno al 50%. La situazione ha subito un cambiamento, con Roglič che si sente meglio e che è pronto a iniziare la corsa.

Un ritorno a Mónaco con obiettivi diversi

Roglič arriverà a Mónaco senza aver corso da fine giugno, un periodo che ha visto la sua preparazione interrotta. La sua partecipazione alla Vuelta non è più orientata verso la vittoria in generale, ma verso un recupero graduale e la ricerca di sensazioni durante la corsa. La sua preparazione era stata progettata attorno alla Vuelta, con un lungo campamento in altitudine a Sierra Nevada, ma l’incidente ha messo in discussione tutto. Tuttavia, la situazione si è evoluta positivamente negli ultimi giorni, con Roglič che si sente più in forma e pronto a iniziare la competizione.

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La Vuelta 2026 vede anche la partecipazione di Tadej Pogačar, che torna alla corsa dopo sette anni e si presenta come grande favorito. La sua preparazione includeva un campamento in altitudine, ma l’incidente ha interrotto i piani. Nonostante ciò, la corsa si svolgerà con un nuovo scenario, con Roglič che affronterà la Vuelta con obiettivi diversi rispetto a quelli iniziali. La sua partecipazione rappresenta un passo importante per il ciclista sloveno, che cerca di tornare in forma dopo un periodo di recupero.

Roglič non ha corso da fine giugno, un periodo che ha visto la sua preparazione interrotta. La sua partecipazione alla Vuelta non è più orientata verso la vittoria in generale, ma verso un recupero graduale. La sua preparazione era progettata attorno alla Vuelta, ma l’incidente ha messo in discussione tutto. La situazione si è evoluta positivamente negli ultimi giorni, con Roglič che si sente più in forma e pronto a iniziare la competizione.

Roglič parteciperà alla Vuelta nonostante l’incidente.

La sua preparazione è stata interrotta da un incidente a fine luglio.

La sua partecipazione era inizialmente in dubbio.

La situazione si è evoluta positivamente negli ultimi giorni.