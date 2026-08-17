River Plate vince contro Argentinos Juniors grazie a Correa e Almada, ex giocatori dell’Atlético

River Plate ha finalmente trovato la vittoria dopo un inizio di stagione disastroso, grazie a due giocatori ex dell’Atlético de Madrid, Angel Correa e Thiago Almada. Dopo sei sconfitte e zero gol segnati, i “Millonarios” hanno sconfitto Argentinos Juniors per 2-0, con Correa che ha aperto il risultato e Almada che ha debuttato con un’azione chiave. La vittoria, ottenuta nella notte del 17 agosto 2026, segna la prima vittoria della stagione e un primo punto nel Torneo Clausura, un traguardo che ha riacceso la speranza in un gruppo che aveva visto crescere le critiche.

La svolta con i nuovi arrivi

La svolta per River Plate è arrivata con l’arrivo di Correa e Almada, due giocatori che hanno portato con sé esperienza e qualità. Correa, arrivato da Tigres, ha segnato il primo gol della stagione, mentre Almada, il più caro acquisto della storia del club argentino, ha dato un contributo decisivo. La loro collaborazione, supportata da Lucas Beltrán, ha permesso al team di trovare una forma di gioco più fluida e aggressiva. La squadra, che aveva subìto un periodo di crisi, ha visto migliorare la sua organizzazione e la sua capacità di attacco. La vittoria di River Plate rappresenta un primo passo importante verso la ripresa. Dopo un inizio di stagione estremamente difficile, la squadra ha trovato un equilibrio che potrebbe portarla a migliorare i suoi risultati. La presenza di giocatori come Correa e Almada, ex del “Atlético”, ha dato un impulso positivo al gruppo, aiutandolo a superare le critiche e a riprendere fiducia.

Le dichiarazioni di Coudet e Almada

Eduardo Coudet, tecnico di River Plate, ha espresso soddisfazione dopo la vittoria, sottolineando l’importanza del risultato per la squadra. “Sono molto tranquillo. Sono molto ottimista. Vamos a mejorar. La verdad, tenemos un equipazo”, ha detto il tecnico, riconoscendo il lavoro svolto dai giocatori. Thiago Almada, invece, ha espresso emozione per il suo debutto, ma ha messo in primo piano la vittoria del team. “Estoy muy feliz por el debut con esta camiseta, pero lo más importante fue la victoria del equipo porque veníamos de días difíciles”, ha commentato il giocatore, che ha giocato a sinistra e ha formato una buona partnership con Correa.

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La squadra, che aveva visto crescere le tensioni, ha trovato un nuovo spirito e una nuova motivazione. Grazie a una combinazione di talento e lavoro di squadra, River Plate ha iniziato a mostrare segni di ripresa. La vittoria contro Argentinos Juniors non è solo un risultato, ma un segnale di speranza per un gruppo che aveva perso la fiducia in se stesso.

La vittoria di River Plate contro Argentinos Juniors rappresenta un primo passo importante verso la ripresa. Dopo un inizio di stagione estremamente difficile, la squadra ha trovato un equilibrio che potrebbe portarla a migliorare i suoi risultati. La presenza di giocatori come Correa e Almada, ex del “Atlético”, ha dato un impulso positivo al gruppo, aiutandolo a superare le critiche e a riprendere fiducia. La squadra, che aveva visto crescere le tensioni, ha trovato un nuovo spirito e una nuova motivazione, grazie a una combinazione di talento e lavoro di squadra.

River Plate vince 2-0 contro Argentinos Juniors

Angel Correa e Thiago Almada sono i protagonisti della vittoria

La squadra ha ottenuto il primo punto del Torneo Clausura