Sassuolo e Pisa avanzano nella Coppa Italia, Cesena e Empoli eliminati

Sassuolo e Pisa in finale di Coppa Italia, due squadre in campo durante la partita

Due squadre si qualificano, due partite decisive

Nella serata di Coppa Italia, il Sassuolo ha sconfitto il Cesena per 3-0, mentre il Pisa ha eliminato l’Empoli ai rigori. Due partite decisive, due squadre che hanno messo in mostra la loro determinazione e qualità. Il Sassuolo, guidato da Simone Inzaghi, ha dominato la gara fin dall’inizio, mentre il Pisa, allenato da Massimo Razzano, ha superato il derby toscano con un risultato che ha lasciato il segno. Il Sassuolo ha dominato la partita fin dall’inizio, con un’azione di qualità che ha visto Saporiti andare vicino al vantaggio con un diagonale pericoloso. Dopo solo sei minuti, il Cesena ha perso Piacentini per infortunio, riducendo ulteriormente le possibilità di resistenza. Al 13’ il Sassuolo ha trovato il vantaggio grazie a un gol di Volpato, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Nel finale della prima frazione, Guidi si è divorato il pareggio di testa, ma il calcio ha dimostrato che un gol sbagliato può significare un gol subito. Adzic, con un cross di Doig, ha trovato la sua prima rete con il Sassuolo. Nella ripresa, i neroverdi hanno continuato a dominare, con Lipani che ha finalizzato l’assist di Bakola. Il risultato finale è stato 3-0, un esito che ha lasciato il segno.

Il Pisa batte l’Empoli ai rigori, un derby che ha visto tante occasioni

Nel derby toscano tra Pisa e Empoli, le due squadre hanno creato numerose occasioni. Saporiti ha avuto un’azione di qualità al quarto d’ora, mentre Piccinini ha impegnato Seghetti, che ha salvato il risultato deviando sul palo. La squadra di Pagliuca, con un’azione di Monaco, ha sbattuto due volte su Semper prima di andare sotto nel risultato. La partita si è decisa ai rigori, con un esito che ha visto gli errori di Magnino e Saporiti decidere la gara. Nella ripresa, i ritmi si sono abbassati, ma Seghetti ha continuato a tenere in vita l’Empoli. Solo dopo un’ora di gioco, Saporiti ha trovato il pareggio con una rasoiata su cui Semper non è riuscito a intervenire. A pochi minuti dal termine, Meister si è divorato il 2-1, portando la partita ai rigori.

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Dopo le due partite decisive, il calendario della Coppa Italia continua con due match in programma. Alle 20:45 si disputerà Cremonese-Sampdoria, mentre alle 21:15 si giocherà Palermo-Lecce. Le squadre che si qualificheranno avranno la possibilità di proseguire il loro percorso nella competizione. Il Sassuolo e il Pisa, con le loro vittorie, si preparano a un’altra fase di Coppa Italia, con la consapevolezza di aver superato un test importante.