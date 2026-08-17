Squadra di calcio femminile in Marocco, amichevole annullato per motivi di sicurezza

Costa Adeje Tenerife annulla amichevole in Marocco per raccomandazione dello Stato

Il club di calcio femminile Costa Adeje Tenerife ha deciso di annullare un amichevole in programma a Agadir, in Marocco, a causa di una raccomandazione dello Stato. L’incontro, previsto per il 20 agosto, era stato fissato fin dal 27 giugno e avrebbe rappresentato l’ultimo impegno della pretemporada prima dell’inizio della Liga F Moeve, fissata per il 30 agosto. La decisione è stata presa a seguito di una richiesta formale da parte delle istituzioni statali, che hanno sollecitato l’annullamento del viaggio a causa della situazione politica e sociale instabile tra i due Paesi, con particolare attenzione alle città di Ceuta e Melilla.

La squadra ha espresso sorpresa per la richiesta, poiché la direzione aveva già programmato il viaggio e non aveva previsto alcun rischio. Il club ha comunicato la decisione al governo delle Canarie, in attesa di ulteriori istruzioni e per coordinare una risposta ufficiale. Non è ancora possibile fissare una data alternativa per l’incontro.

La pretemporada si conclude senza il match in Marocco

L’annullamento dell’amichevole in Marocco ha messo fine al programma di preparazione della squadra blanquiazul, che aveva previsto sei impegni prima del campionato. L’ultimo match era stato in programma a Agadir contro una selezione della regione di Souss-Massa. La squadra, che ha già disputato alcuni test in casa, dovrà adattarsi a una pretemporada ridotta, pur mantenendo la preparazione in vista della Liga F Moeve. La squadra ha espresso preoccupazione per l’impatto sull’organizzazione, poiché il viaggio era stato organizzato con attenzione e coinvolgeva giocatrici, staff tecnico e accompagnatori. La decisione dello Stato ha quindi avuto un effetto diretto sulle attività del club, che dovrà ora rivedere i piani per la stagione.

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La situazione politica e sociale influisce sulle decisioni sportive

La raccomandazione dello Stato è arrivata in un contesto di tensioni politiche e sociali tra Spagna e Marocco, con particolare attenzione alle aree di Ceuta e Melilla. Queste regioni sono state oggetto di dibattiti e proteste, che hanno reso necessario un controllo più attento su qualsiasi spostamento di squadre o delegazioni. Il club ha riconosciuto l’importanza di rispettare le indicazioni istituzionali, anche se ha espresso la sua sorpresa per l’improvvisazione della richiesta. La squadra ha deciso di non prendere posizione politica, concentrando l’attenzione sulle attività sportive e sull’organizzazione della stagione. Il governo delle Canarie è stato informato della situazione e si aspetta istruzioni per procedere con la gestione del caso.

Un’annullamento che modifica i piani della squadra

L’annullamento dell’amichevole in Marocco ha modificato i piani della squadra, che dovrà adattarsi a una pretemporada più breve. La squadra, tuttavia, ha espresso la sua determinazione a proseguire con la preparazione, anche se con un numero ridotto di impegni. La decisione dello Stato ha avuto un impatto diretto sulle attività del club, ma la squadra si è mostrata disponibile a collaborare per trovare soluzioni alternative. La squadra ha espresso la sua disponibilità a seguire le indicazioni istituzionali, pur rimanendo preoccupata per l’impatto sull’organizzazione. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con il club che seguirà le istruzioni del governo delle Canarie per gestire l’annullamento.