Arda Güler si apre la strada al Real Madrid
Arda Güler si conferma come titolare in mediana per il Real Madrid dopo una pretemporada di successo.
Arda Güler si apre la strada al Real Madrid
Arda Güler si conferma come uno dei migliori della pretemporada del Real Madrid, con la possibilità di debuttare titolare in mediana nella prima partita di campionato contro l’Espanyol. Il turco, pur avendo iniziato la stagione 2026/27 con un errore su un penalty contro l’Alcorcón, ha dimostrato una costanza e una qualità che hanno convinto José Mourinho. La sua posizione in campo, tra il centrocampo e l’attacco, è diventata un punto di forza per la squadra, con la sua tecnica e la sua capacità di guidare i compagni.
La sua stagione inizia con un errore, ma si riprende con forza
Nonostante il penalty sbagliato contro l’Alcorcón, Güler ha ripreso il ritmo con determinazione, dimostrando una capacità di rimanere concentrato e di recuperare rapidamente. La sua performance in pretemporada ha convinto il tecnico, che lo ha visto giocare con una libertà e una leadership che gli sono familiari. Con Bellingham ancora in fase di rodaggio, il turco si trova in una posizione privilegiata per prendere il posto di titolare.
Un’alternativa di qualità per Mourinho
La mediana di Mourinho, pur presentando alcuni vuoti, ha visto Güler emergere come una soluzione di qualità. Il suo gioco, tra la difesa e l’attacco, è stato un elemento chiave per la squadra, con la sua capacità di creare spazi e di sfruttare le opportunità. La sua tecnica e la sua intelligenza tattica lo hanno reso un punto di riferimento per i compagni, permettendogli di muoversi con una libertà che gli è congeniale.
Un parallelo con Özil e un futuro promettente Il paragone con Mesut Özil, un altro giocatore turco che ha trovato il suo momento di gloria al Real Madrid, è stato più che mai evidente. Güler, con la sua tecnica e la sua capacità di giocare in posizione di mezzala, ricorda le qualità di Özil, ma con una personalità tutta sua. La sua stagione, sebbene iniziata con un errore, ha visto un recupero significativo, con una serie di prestazioni che hanno convinto Mourinho a dargli fiducia. La pretemporada ha funzionato come un test per Güler, che ha dimostrato di essere in grado di gestire la pressione e di mantenere un livello costante. La sua capacità di giocare in modo creativo e di sfruttare le situazioni di gioco ha reso il suo contributo fondamentale per la squadra. Con la squadra che si prepara a un campionato complicato, il turco si presenta come una soluzione di qualità per la mediana, con la possibilità di diventare un punto di riferimento per il Real Madrid. La sua stagione, sebbene iniziata con un errore, ha visto un recupero significativo, con una serie di prestazioni che hanno convinto Mourinho a dargli fiducia. Con la squadra che si prepara a un campionato complicato, il turco si presenta come una soluzione di qualità per la mediana, con la possibilità di diventare un punto di riferimento per il Real Madrid.
La pretemporada come prova di forza
Il paragone con Mesut Özil, un altro giocatore turco che ha trovato il suo momento di gloria al Real Madrid, è stato più che mai evidente. Güler, con la sua tecnica e la sua capacità di giocare in posizione di mezzala, ricorda le qualità di Özil, ma con una personalità tutta sua. La sua stagione, sebbene iniziata con un errore, ha visto un recupero significativo, con una serie di prestazioni che hanno convinto Mourinho a dargli fiducia.
La pretemporada ha funzionato come un test per Güler, che ha dimostrato di essere in grado di gestire la pressione e di mantenere un livello costante. La sua capacità di giocare in modo creativo e di sfruttare le situazioni di gioco ha reso il suo contributo fondamentale per la squadra. Con la squadra che si prepara a un campionato complicato, il turco si presenta come una soluzione di qualità per la mediana, con la possibilità di diventare un punto di riferimento per il Real Madrid. La sua stagione, sebbene iniziata con un errore, ha visto un recupero significativo, con una serie di prestazioni che hanno convinto Mourinho a dargli fiducia. Con la squadra che si prepara a un campionato complicato, il turco si presenta come una soluzione di qualità per la mediana, con la possibilità di diventare un punto di riferimento per il Real Madrid.