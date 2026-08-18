Arda Güler in azione durante un allenamento del Real Madrid a Valdebebas

Arda Güler si apre la strada al Real Madrid

Arda Güler si conferma come uno dei migliori della pretemporada del Real Madrid, con la possibilità di debuttare titolare in mediana nella prima partita di campionato contro l’Espanyol. Il turco, pur avendo iniziato la stagione 2026/27 con un errore su un penalty contro l’Alcorcón, ha dimostrato una costanza e una qualità che hanno convinto José Mourinho. La sua posizione in campo, tra il centrocampo e l’attacco, è diventata un punto di forza per la squadra, con la sua tecnica e la sua capacità di guidare i compagni.

La sua stagione inizia con un errore, ma si riprende con forza

Nonostante il penalty sbagliato contro l’Alcorcón, Güler ha ripreso il ritmo con determinazione, dimostrando una capacità di rimanere concentrato e di recuperare rapidamente. La sua performance in pretemporada ha convinto il tecnico, che lo ha visto giocare con una libertà e una leadership che gli sono familiari. Con Bellingham ancora in fase di rodaggio, il turco si trova in una posizione privilegiata per prendere il posto di titolare.

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Un’alternativa di qualità per Mourinho

La mediana di Mourinho, pur presentando alcuni vuoti, ha visto Güler emergere come una soluzione di qualità. Il suo gioco, tra la difesa e l’attacco, è stato un elemento chiave per la squadra, con la sua capacità di creare spazi e di sfruttare le opportunità. La sua tecnica e la sua intelligenza tattica lo hanno reso un punto di riferimento per i compagni, permettendogli di muoversi con una libertà che gli è congeniale.