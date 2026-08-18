Deportivo A Coruña torna in Primera con proteste e camiseta naranja

Tifosi del Deportivo A Coruña iniziano la stagione con proteste e camiseta naranja, a causa delle misure del club

Il Deportivo A Coruña ha iniziato la sua stagione in Primera División con un clima di protesta e tensione, dopo aver riconquistato la massima categoria del calcio spagnolo. La squadra, che ha giocato il primo incontro contro l’Elche al Riazor, ha visto i tifosi vestire di naranja per esprimere il loro dissenso contro le misure adottate dal club riguardo alla grada Marathon Inferior, dove si trovano i supporter più attivi. La protesta, organizzata e visibile, ha coinvolto l’intero stadio, con tifosi che hanno urlato slogan e richieste di soluzione per la situazione. L’evento ha segnato l’inizio di una stagione cruciale per il club, che cerca di consolidare la sua posizione nella massima serie.

Protesta organizzata e camiseta naranja

Le proteste sono state organizzate in modo strutturato, con un piano dettagliato per l’intero incontro. Il momento scelto per iniziare le proteste è stato il minuto 40, quando i tifosi hanno iniziato a urlare “Marathon solución”, richiedendo una soluzione per la grada. La protesta ha visto l’intero stadio colorato di naranja, con i tifosi che hanno indossato le loro camisette per mostrare il loro sostegno e il loro dissenso. La scelta del colore naranja è simbolo del club e ha reso visibile la richiesta di rispetto e libertà per i supporter. La protesta è stata accompagnata da slogan che hanno messo in discussione le misure del club, con riferimenti a situazioni di controllo e restrizioni simili a quelle di un carcere.

Le misure del club sono state percepite come un controllo eccessivo, con limitazioni alle libertà di movimento e di espressione. I tifosi hanno espresso il loro dissenso attraverso un comunicato in cui hanno affermato che il club tratta la grada come una “prisión de máxima seguridad”, con un controllo assoluto e una mancanza di presunzione di innocenza. La protesta ha visto anche un momento di richiesta di proprietà del club, con slogan come “Depor si, Abanca no”, che esprime il desiderio di mantenere il controllo del club da parte dei tifosi. La protesta è stata diretta anche verso la vicepresidente Michelle Escotet, con un appello a “Que anime Michelle”, che ha suscitato reazioni e dibattiti.

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Un ambiente non ideale per l’inizio di stagione

La protesta ha avuto un impatto significativo sull’atmosfera del match, con un ambiente non certo ideale per l’inizio di una stagione cruciale per il Deportivo A Coruña. Il club, che cerca di stabilizzarsi in Primera División, ha affrontato una situazione complessa, con tifosi che hanno espresso il loro dissenso in modo chiaro e organizzato. La protesta ha anche suscitato interesse e dibattito tra i supporter e i media, con un’attenzione particolare sulle misure del club e sulle loro conseguenze per l’esperienza dei tifosi. La stagione del Deportivo A Coruña sembra iniziare con un clima di tensione, ma anche con un forte impegno da parte dei tifosi per difendere i loro diritti e la loro voce.

La protesta ha visto l’intero stadio colorato di naranja, con tifosi che hanno urlato slogan e richieste di soluzione per la grada. La squadra, che ha giocato il primo incontro contro l’Elche al Riazor, ha visto i tifosi vestire di naranja per esprimere il loro dissenso contro le misure adottate dal club riguardo alla grada Marathon Inferior, dove si trovano i supporter più attivi. La protesta, organizzata e visibile, ha coinvolto l’intero stadio, con tifosi che hanno urlato slogan e richieste di soluzione per la situazione. L’evento ha segnato l’inizio di una stagione cruciale per il club, che cerca di consolidare la sua posizione nella massima serie.