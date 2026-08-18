Georgina e Cristiano si sposano con gioielli da cento milioni di euro, in un matrimonio intimo e sostenibile

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati il 11 agosto in un matrimonio intimo e sostenibile, in casa a Cascais, in Portogallo. La cerimonia, semplice e naturale, ha visto la sposa indossare gioielli di alto valore, stimati da una gemóloga in circa 100 milioni di euro. La scelta di un abito e accessori minimi riflette la loro preferenza per un evento più autentico, lontano dal lusso estremo che caratterizza la loro vita quotidiana.

gioielli di diamanti e oro bianco

La gemóloga Isabella Seijo, in un’intervista su un programma televisivo, ha spiegato che le gioielli portati da Georgina Rodriguez appartengono alla prestigiosa marca Chopard. “Son todo joyas de diamantes y de oro blanco”, ha detto la professionista, sottolineando la qualità e l’origine delle pietre. I gioielli, composto da pulseras, pendientes, due sortijas e una super gargantilla, sono stati creati a partire da un diamante grezzo di 342 quilates, estratto da una mina in Botswana.

valore elevato e qualità eccellente

Secondo Seijo, il diamante grezzo è stato tagliato per produrre 23 pietre, tutte di colore D, la migliore scala di colore per i diamanti, e “flawless”, termine che indica la completa assenza di imperfezioni. “Este conjunto de pulseras, pendientes, dos sortijas y la super gargantilla puede rondar los cien millones de euros”, ha dichiarato la gemóloga, confermando il valore elevato delle creazioni. La scelta di questi gioielli riflette una combinazione di lusso e semplicità, in linea con la filosofia di vita dei due sposi.

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Nonostante l’abbigliamento di entrambi sia stato descritto come sobrio, con capi di Gucci, la cerimonia ha visto la sposa indossare accessori di alto valore. La decisione di sposarsi in casa, invece di in un luogo tradizionale, ha espresso una volontà di vivere l’evento in modo più autentico e privato. Georgina e Cristiano, che si sono conosciuti quasi dieci anni fa in una boutique di Madrid, hanno scelto di non ostentare il loro lusso, ma di concentrarsi su un momento intimo e significativo. La gemóloga ha anche sottolineato che i gioielli, pur essendo di alto valore, sono stati creati con una visione sostenibile, in linea con i valori che i due sposi sembrano condividere. La loro scelta di un matrimonio non ostentato, ma ricco di significato, ha suscitato interesse e ammirazione, anche se non ha escluso la possibilità di organizzare una cerimonia più grande in futuro.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sposano in casa a Cascais

Le gioielli portati da Georgina sono stimati in circa 100 milioni di euro

Le pietre provengono da un diamante grezzo di 342 quilates

La gemóloga Isabella Seijo ha valutato la qualità e il valore dei gioielli

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