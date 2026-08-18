Carolina, electricista venezolana: “Un mese facturo 100 euro e un altro 3.000”

Una donna lavoratrice in un ambiente di lavoro, con un foglio di calcolo e un computer, in un ambiente di ufficio

Un lavoro non stabile, ma con prospettive

Carolina, una electricista venezolana di 29 anni, ha raccontato la sua esperienza di lavoro in Spagna in un’intervista su un canale YouTube. Dopo essere emigrata, ha trovato lavoro in diversi settori, ma ha scelto di diventare autonoma per migliorare la sua situazione economica. La sua storia è un esempio di come il lavoro autonomo possa offrire maggiore flessibilità, anche se con un reddito non stabile.

La professionista ha spiegato come la sua situazione economica si sia migliorata dopo aver lasciato un lavoro a tempo pieno per iniziare a lavorare per conto proprio. Tuttavia, la sua attività non è priva di sfide. La sua fatturazione varia notevolmente da un mese all’altro, con episodi in cui può guadagnare solo 100 euro e in altri riuscire a fatturare fino a 3.000 euro. Questa instabilità è dovuta a diversi fattori, tra cui la competizione tra professionisti che offrono prezzi più bassi.

La competizione tra professionisti ha reso il lavoro più difficile.

Carolina ha spiegato come alcuni clienti preferiscano contrattare con professionisti che offrono prezzi più bassi, anche se non sempre la qualità è garantita. Un esempio concreto è stato dato da una cliente che ha rifiutato un preventivo di 5.000 euro a favore di un’alternativa a 3.000 euro. Tuttavia, l’installazione realizzata con il prezzo inferiore ha causato problemi, portando la cliente a dover affrontare costi aggiuntivi e un processo legale.

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Questo caso ha messo in luce l’importanza di scegliere professionisti qualificati, anche se i prezzi sono più elevati. Carolina ha sottolineato come la sua decisione di diventare autonoma le abbia dato maggiore controllo sulle sue scelte, ma anche maggiore responsabilità. Ora deve gestire preventivi, fatture e costi di attività, spesso fino a tarda sera.

Un passato difficile, un futuro in cerca di stabilità

Prima di diventare autonoma, Carolina ha lavorato in diversi settori, tra cui la polizia in Venezuela, prima di emigrare in Spagna. Dopo essere arrivata in Spagna, ha dovuto trovare lavoro in diversi ambiti mentre cercava una professione stabile. Con il supporto della madre, ha deciso di formarsi come electricista e ha completato un corso con poche opportunità.

Il suo primo lavoro in questo settore le ha dato un salario che considera buono, considerando la sua giovane età e la sua mancanza di esperienza. Tuttavia, il salario è stato ridotto quando ha cambiato lavoro per ottenere un orario più flessibile, necessario per prendersi cura della sua figlia. Anche se il reddito è diminuito, Carolina ritiene che la sua situazione economica si sia migliorata rispetto al lavoro precedente.

La sua decisione di diventare autonoma ha portato a un miglioramento della sua situazione.

Sebbene il lavoro autonomo comporti maggiore responsabilità e incertezza, Carolina ritiene che abbia aperto nuove opportunità. La sua esperienza è un esempio di come la flessibilità del lavoro autonomo possa offrire vantaggi, anche se con un reddito non stabile. La sua storia continua a essere un caso di studio per chi cerca di costruire una carriera in un settore in crescita, ma con molte sfide.

Un settore in crescita, ma con sfide economiche

L’industria dell’electricità in Spagna è in crescita, ma la concorrenza tra professionisti è elevata. Carolina ha sottolineato come la sua attività sia influenzata da fattori esterni, tra cui la disponibilità di professionisti che offrono prezzi più bassi. Questo ha reso necessario un equilibrio tra qualità e costo, un aspetto che la professionista ha cercato di gestire nel modo migliore possibile.

La sua esperienza riflette una realtà comune per molti professionisti autonomi: la necessità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione. Anche se la sua situazione non è perfetta, Carolina ritiene che il lavoro autonomo le abbia dato maggiore libertà e controllo sulle sue scelte. La sua storia è un esempio di come il lavoro autonomo possa offrire opportunità, anche se con sfide economiche e di gestione.

Carolina è una electricista venezolana che lavora come autonoma in Spagna.

La sua fatturazione varia da un mese all’altro, con episodi di guadagni molto bassi.

La competizione tra professionisti ha reso il lavoro più difficile.

Ha lasciato un lavoro a tempo pieno per iniziare a lavorare per conto proprio.