Juan Tamariz, maestro de la magia y el humor, deja su huella en la cultura española

Juan Tamariz, mago y presentador, en su estilo característico con baraja de cartas y chistera

Juan Tamariz, uno de los referentes más importantes del ilusionismo en España, ha fallecido a los 83 años. Nacido en Madrid el 18 de octubre de 1942, dedicó gran parte de su vida al mundo de la magia, convirtiéndose en un icono de la cartomagia y la magia de cerca. Su influencia se extendió a generaciones de magos españoles e internacionales, y su estilo único, ligado al humor y a la participación del público, lo convirtió en una figura inolvidable de la televisión española.

Un referente de la magia y el humor

La trayectoria de Juan Tamariz se destacó especialmente durante los años 70 y 80, cuando su popularidad creció gracias a sus apariciones en televisión. Famoso por su forma de acompañar sus números con melodías improvisadas y su característico estilo, se convirtió en un rostro querido de la pantalla. Participó en el mítico programa ‘Un, dos, tres… responda otra vez’, donde se presentó como uno de los célebres Tacañones. Su imagen, con el pelo alborotado, la chistera y la baraja de cartas, se asoció para varias generaciones de españoles con la magia televisiva.

Una vida dedicada a la divulgación y la formación

Además de su labor como mago y presentador, Tamariz desarrolló una extensa trayectoria como divulgador del ilusionismo. Publicó numerosos trabajos sobre cartomagia y teoría del ilusionismo, contribuyendo al desarrollo de la disciplina. También estuvo vinculado a la Escuela Mágica de Madrid, donde formó a nuevos ilusionistas. Su hija, Ana Tamariz, siguió sus pasos y dirige desde hace décadas una escuela de magia en Madrid, manteniendo viva su legado. La noticia de su fallecimiento ha comenzado a difundirse este martes 18 de agosto, aunque por el momento no consta una confirmación oficial de su familia. Su legado, sin embargo, permanece en la cultura popular española, donde su arte, su humor y su pasión por la magia han dejado una huella imborrable. Un artista que consiguió convertir los naipes, el humor y el misterio en parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Pubblicità

Una trayectoria singular en la cultura popular

Juan Tamariz dejó una de las trayectorias más singulares de la cultura popular española. Su forma de entender la magia, siempre ligada al humor y a la interacción con el público, lo convirtió en una figura única. Su influencia no solo se limitó al ámbito de la magia, sino que también se extendió a la televisión, donde se convirtió en un referente inolvidable. Su legado continúa a través de su hija y de la generación de magos que lo admiraron y aprendieron de su arte.

Leggi anche Bernard Tomic, un bagliore di talento tra le tenebre