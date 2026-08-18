El Cromas chiede aiuto per sua madre: “Pensavo di togliermi la vita”

Influencer El Cromas mostra la sua situazione familiare e finanziaria in difficoltà, chiede aiuto per sua madre

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El Cromas, influencer con oltre due milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un video in cui chiede aiuto economico per sua madre, raccontando di aver pensato al suicidio. L’evento ha suscitato un forte interesse online, con molti utenti che hanno espresso solidarietà e offerte di supporto. L’influencer ha spiegato che la madre ha bisogno di 300 euro per un pagamento urgente, ma non ha chiesto nulla direttamente e non sapeva che stava facendo questa richiesta. La situazione familiare è complessa, con la madre in malattia e la famiglia che affronta problemi economici.

La situazione economica e la salute della famiglia

El Cromas ha spiegato che, da quando ha iniziato a generare reddito con il suo contenuto, ha potuto aiutare sua madre entro i suoi limiti. Tuttavia, la sua salute ha subito un calo, con un prolapso rettale che lo ha costretto a interrompere la produzione di contenuti. La madre, inoltre, è in congedo per malattia e la famiglia deve affrontare un aumento del costo dell’affitto. El Cromas ha anche menzionato che la nonna soffre di cancro al colon e la chemioterapia ha peggiorato la sua salute. La situazione economica è diventata insostenibile, tanto per lui quanto per la madre.

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La madre non ha chiesto nulla, ma la sua situazione lo ha spinto a agire. El Cromas ha detto che non sapeva che stava facendo questa richiesta, ma il vedere la madre in difficoltà lo ha spinto a chiedere aiuto. La sua decisione di pubblicare la richiesta è stata motivata anche dal desiderio di mostrare la realtà della sua famiglia.

Un momento di crisi e una scelta difficile

El Cromas ha rivelato di aver pensato al suicidio a causa della situazione difficile in cui si trova. Tuttavia, ha spiegato che questa scelta non risolve i problemi e ha deciso di chiedere aiuto per mostrare la realtà della sua famiglia. Ha raccontato di aver superato la soglia dei 300 euro e di aver disattivato le donazioni, visibilmente emozionato per l’appoggio ricevuto. La sua decisione di chiedere aiuto è stata motivata anche dal desiderio di far comprendere la gravità della situazione in cui si trova.

La sua richiesta ha suscitato un forte dibattito sui social media. Molti utenti hanno espresso empatia e solidarietà, con molti che hanno offerto donazioni o supporto. El Cromas ha ringraziato i suoi follower per l’appoggio e ha espresso la sua gratitudine per l’attenzione ricevuta. La sua storia è un esempio di come la crisi economica possa colpire anche chi non si aspetta di trovarsi in una situazione simile. La sua esperienza potrebbe servire come esempio per altre famiglie in difficoltà, mostrando come la crisi economica possa colpire anche chi non si aspetta di trovarsi in una situazione simile, e come la solidarietà possa fare la differenza in momenti difficili.

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