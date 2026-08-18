Luis Henrique si avvicina alla Roma, alternativa a Udogie

Calciatori in discussione per il mercato della Roma, con Luis Henrique e Udogie come alternative

La Roma si muove con decisione nel mercato estivo, con Luis Henrique che si avvicina sempre di più al club giallorosso. Il brasiliano, dopo giorni di riflessione e tentennamenti, ha dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale, un passo che potrebbe segnare una svolta tattica per la squadra. L’interesse per il calciatore, noto per la sua duttilità e versatilità, è stato confermato da fonti interne, con l’obiettivo di completare l’acquisto nei prossimi tredici giorni. L’operazione, tuttavia, non è priva di complessità, con l’Inter che ha ridotto la cifra richiesta a 27 milioni di euro, pur mantenendo un atteggiamento cauto e ambiguo.

Un’alternativa chiara a Udogie

Sebbene Udogie abbia già dato il suo assenso alla Roma, il brasiliano non è l’unica opzione in discussione. Il Tottenham, infatti, continua a chiedere 25 milioni di euro per il terzino sinistro, una cifra considerata trattabile, ma comunque inferiore a quanto pagato per Moreira. La scelta di Udogie, però, non è priva di rischi: il calciatore, pur essendo un terzino puro, non si adatta perfettamente al progetto di Gasperini, che punta su un reparto d’attacco imprevedibile e duttile. La versatilità di Luis Henrique lo rende un’alternativa più adatta al piano tattico della Roma.

Un’opzione versatile per il reparto d’attacco

Luis Henrique, con la sua capacità di giocare in diverse posizioni, potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra. Dopo aver giocato 63 partite da ala sinistra, 25 da ala destra, 56 da esterno di destra e 14 da esterno di sinistra, il brasiliano è in grado di adattarsi a diverse situazioni. La sua versatilità lo rende un’opzione ideale per supportare il centravanti, sia come trequartista che come esterno. Questo renderebbe la Roma più completa e imprevedibile in campo.

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La squadra, con Wesley, Molina e Rensch già in rosa, potrebbe contare su quattro esterni offensivi, con la possibilità di alternare diverse formazioni. Anche se il mercato è in movimento, la Roma ha già in mente un piano tattico che potrebbe prendere forma con l’arrivo di Luis Henrique. L’interesse per Cacciamani, pur non essendo stato soddisfatto, rimane un’altra opzione in standby, ma non è considerata prioritaria rispetto alle altre due. La Roma, con un’idea chiara, cerca di chiudere il più presto possibile.

La situazione, tuttavia, non è priva di sfide. L’Inter, pur avendo ridotto la cifra richiesta, non è disposta a cedere senza un accordo chiaro, preferendo un pagamento a rate. La Roma, invece, punta su una formula più complessa, ma potenzialmente più vantaggiosa, come il diritto semplice. L’obiettivo è chiudere l’operazione entro la fine del mercato, con l’idea di completare l’acquisto di Luis Henrique e di Udogie, o almeno di uno dei due, per rafforzare il reparto d’attacco. La Roma, con un piano ben definito, cerca di fare la differenza.