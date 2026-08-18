L’Inter valuta un colpo in avanti: ecco chi potrebbe arrivare

L’Inter valuta un colpo in avanti: giocatore in uscita e nuove opportunità in vista

L’Inter si muove sul mercato con un piano chiaro: prioritario rimane il trasferimento di James Jones, ma non si esclude un colpo in avanti. Il club nerazzurro ha messo in piedi una strategia che prevede l’acquisto di un giocatore offensivo, con caratteristiche di fantasia e imprevedibilità. L’obiettivo è trovare un elemento che possa dare ulteriore dinamicità all’attacco, ma l’operazione è legata a un’uscita in corso, probabilmente tra centrocampo e attacco. L’ultima settimana di mercato, dopo la prima giornata di campionato, sarà cruciale per definire i dettagli.

La priorità resta Jones, ma non si esclude un colpo in avanti

James Jones, il centrocampista brasiliano, è al centro delle trattative dell’Inter. La priorità del club nerazzurro è di concludere la sua cessione, anche se il destino di Luis Henrique non è ancora chiaro. Tuttavia, non si esclude un colpo in avanti, soprattutto se si dovesse procedere all’uscita di un altro giocatore. L’Inter ha già aperto i discorsi con la Roma riguardo al brasiliano, che sembra interessato a trasferirsi a Roma. La valutazione richiesta per il giocatore è vicina ai 30 milioni, un importo che difficilmente si potrebbe raggiungere con un prestito e diritto di riscatto.

Le condizioni per la cessione di Jones sono in corso

Le trattative per la cessione di Jones sono in fase avanzata, ma non sono ancora concluse. Il giocatore, infatti, ha saltato alcune partite, tra cui l’amichevole con il Monaco e le due con il Como, e la scusa del fastidio all’anca non convince più. In Inghilterra si parla già di una cessione quasi scontata, con i Reds che hanno resistito ma non hanno più il controllo della situazione. L’Inter, però, non vuole sbagliare e cerca di ottenere le condizioni migliori per l’operazione, come ha fatto con Spence e il Tottenham, riducendo le pretese dopo alcuni mesi di trattative.

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Nonostante la priorità su Jones, l’Inter non ha abbandonato l’idea di un colpo in avanti. Il club ha infatti valutato l’ipotesi di un’altra punta o un giocatore offensivo, con caratteristiche diverse. L’obiettivo è trovare un elemento che possa dare ulteriore dinamicità all’attacco, ma l’operazione è legata a un’uscita in corso, probabilmente tra centrocampo e attacco. L’ultima settimana di mercato, dopo la prima giornata di campionato, sarà cruciale per definire i dettagli.

La strategia dell’Inter è attendista, ma mirata: attendere il momento giusto per strappare le condizioni migliori per l’operazione. L’obiettivo è non solo concludere la cessione di Jones, ma anche valutare l’ipotesi di un colpo in avanti, che potrebbe rafforzare ulteriormente la squadra. L’Inter, quindi, non si ferma al solo mercato estivo, ma guarda al futuro, cercando di costruire una squadra più competitiva per la prossima stagione. Con le trattative in corso e le decisioni in arrivo, l’Inter si prepara a un mercato estivo intenso. La priorità rimane Jones, ma non si esclude un colpo in avanti, che potrebbe arrivare in un momento cruciale per la squadra. L’Inter, quindi, non si ferma al solo mercato estivo, ma guarda al futuro, cercando di costruire una squadra più competitiva per la prossima stagione.

La cessione di Jones sembra ormai scontata

Un colpo in avanti potrebbe arricchire ulteriormente la squadra