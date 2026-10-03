Pedrada a 200 km/h danneggia la camera di Carlos Sainz al GP di Bahrein

Al GP di Bahrein, durante una sessione di qualifiche, un’impatto a oltre 200 km/h ha danneggiato la camera del cockpit di Carlos Sainz, pilota della Williams. L’evento, pur non visibile in diretta televisiva, ha suscitato attenzione per la sua intensità e precisione. La pietra, lanciata da un altro veicolo, ha colpito un obiettivo di poco più di 2 cm, un punto comune su tutti i monoposto, causando un danno significativo al veicolo del pilota spagnolo.

La sicurezza dei caschi e i materiali innovativi

La protezione dei piloti in Formula 1 si basa su materiali avanzati, come il Zylon, utilizzato nella parte superiore della visiera dei caschi. Questo materiale è in grado di assorbire fino al 25% della forza degli impatti e resiste a proiettili di 225 grammi che colpiscono a 250 km/h. Questi materiali sono stati introdotti dopo l’incidente di Felipe Massa in Ungheria, dove un molla del Brawn GP di Rubens Barrichello ha causato ferite gravi al pilota brasiliano. Nonostante le misure di sicurezza, gli incidenti come quello di Sainz rimangono un rischio inevitabile. I monoposti, infatti, scalfano il pavimento in aree non perfettamente sigillate, rilasciando frammenti di asfalto e altri materiali. Questi oggetti, spesso lanciati indietro da altri veicoli, possono colpire i piloti in modo imprevedibile, come nel caso di Sainz.

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Un fenomeno comune ma poco visibile

Secondo quanto riportato, gli impatti di questo tipo non sono rari in Formula 1, ma non vengono mai registrati in diretta. I piloti, infatti, ricevono quotidianamente piccole collisioni durante le sessioni di gara, spesso senza conseguenze gravi. Tuttavia, quando un oggetto colpisce un punto critico, come la camera del cockpit, il rischio aumenta. La pedrada che ha danneggiato la camera di Sainz è avvenuta durante una sessione di qualifiche, un momento in cui i piloti viaggiano a velocità elevate. L’incidente ha causato un danno significativo al veicolo, ma non ha comportato ferite al pilota. La Williams, in seguito, ha effettuato i necessari interventi per riparare il danno. Questo episodio ha nuovamente messo in luce l’importanza della sicurezza in Formula 1, nonostante i progressi tecnologici. I materiali utilizzati nei caschi e nei monoposti sono progettati per resistere a impatti estremi, ma non possono eliminare completamente i rischi derivanti da oggetti esterni lanciati durante le gare.

Impatto a 200 km/h danneggia la camera di Sainz

Materiali avanzati proteggono i piloti

Incidenti come questo sono comuni ma poco visibili

La situazione ha suscitato dibattito tra i piloti e i tecnici, che hanno sottolineato l’importanza di ulteriori misure per ridurre il rischio di impatti esterni. Mentre i materiali di protezione continuano a migliorare, la gestione del tracciato e la manutenzione del pavimento rimangono fattori chiave per garantire la sicurezza durante le gare.