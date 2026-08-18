Marco Frigo si trasferisce all’UAE Team Emirates-XRG fino al 2028

Marco Frigo si trasferisce all’UAE Team Emirates-XRG, annuncia contratto fino al 2028

Marco Frigo, 26enne ciclista veneto, ha annunciato il trasferimento all’UAE Team Emirates-XRG, con un contratto che lo vedrà in squadra fino al 2028. L’annuncio, ufficiale e dettagliato, segna un passo importante nella carriera del corridore, che dopo aver concluso la stagione 2026 con l’NSN Cycling Team, si prepara a vivere una nuova fase al fianco di Tadej Pogačar e degli altri grandi nomi della squadra emiratina. Il passaggio, che si colloca in un contesto di crescita personale e professionale, è stato sottolineato da Frigo stesso, che ha visto nel trasferimento un ulteriore tassello per la sua maturazione come atleta.

Un percorso di crescita riconosciuto

Frigo ha espresso soddisfazione per il nuovo accordo, sottolineando come i primi quattro anni da professionista abbiano rappresentato un processo di formazione e definizione della sua identità di corridore. “Credo che i primi quattro anni da professionista siano stati un processo in cui ho plasmato e trovato la mia identità di corridore”, ha dichiarato. Una crescita che, secondo il veneto, è stata riconosciuta anche dalla sua nuova squadra. Le sue caratteristiche sono state valutate positivamente, con un allineamento tra le sue ambizioni e il progetto della squadra.

Un ruolo strategico nella squadra

Il trasferimento di Frigo all’UAE Team Emirates-XRG non è solo un passo personale, ma anche una scelta strategica per la squadra. L’arrivo del corridore italiano risponde a una precisa logica di mercato, che mira a rafforzare il blocco di gregari con atleti in grado di garantire continuità, resistenza e affidabilità tattica. Frigo, noto per le sue capacità di supporto e la sua efficacia nelle fasi più dure delle gare, sembra destinato a ricoprire un ruolo chiave all’interno di un organico costruito per competere ai massimi livelli. La sua presenza potrebbe modificare gli equilibri delle corse, soprattutto nelle fughe o quando è necessario supportare il capitano.

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La squadra emiratina, con il suo progetto di lungo periodo e la sua struttura competitiva, offre a Frigo un ambiente in cui poter sviluppare ulteriormente le sue qualità. Il corridore, nato a Bassano del Grappa nel 2000, ha già dimostrato di essere in grado di adattarsi a contesti diversi e di integrarsi in squadre di alto livello. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello per il progetto dell’UAE Team Emirates-XRG, che punta a costruire una formazione in grado di competere a livello internazionale, sia nelle corse a tappe che nelle grandi classiche.

Il trasferimento di Marco Frigo all’UAE Team Emirates-XRG fino al 2028 segna un momento cruciale nella sua carriera. Un passaggio che, come ha sottolineato il corridore stesso, è legato alla sua maturazione come atleta e alla sua capacità di integrarsi in un ambiente di alto livello. L’arrivo di Frigo potrebbe rivelarsi un ulteriore tassello per il progetto della squadra emiratina, che mira a costruire una formazione competitiva e in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi a livello mondiale.

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