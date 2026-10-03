Jules Koundé, un talento che il Chelsea non dimentica

Jules Koundé, difensore del Barça e della nazionale francese, rimane un nome di interesse per il Chelsea, nonostante la ridotta presenza in campo con la squadra catalana e la squadra nazionale. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2030, ha visto ridursi il suo ruolo nel gruppo di Xavi Alonso, ma la sua qualità lo tiene in considerazione per il mercato invernale. Il Chelsea, che lo ha seguito da tempo, potrebbe cercare di acquistarlo nel prossimo periodo di calciomercato, sfruttando la necessità del Barça di vendere per fare nuove acquisizioni.

Un ruolo in declino nel Barça

Koundé, 27 anni, ha visto ridursi la sua importanza nel Barça, dove è stato spesso in panchina. Questa stagione ha visto il difensore partecipare a cinque dei sette incontri di LaLiga e a uno di Champions League, ma solo in due occasioni è stato titolare. Il tecnico Flick ha preferito Eric García per il ruolo di laterale destro, mentre Gerard Martín, Cubarsí e Christensen sono stati le prime opzioni per il centrocampo. Nonostante ciò, Koundé rimane uno dei migliori difensori d’Europa, e il suo nome è sempre presente nei piani del Chelsea.

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Il Chelsea segue Koundé da tempo

Il Chelsea ha seguito Koundé per diverse stagioni, anche prima che il giocatore si unisse al Barça nel 2022. Secondo fonti inglesi, il club londinese ha già iniziato a valutare un possibile acquisto nel prossimo mercato invernale. Tuttavia, entrambi i club non hanno ancora comunicato ufficialmente questa intenzione. Il Barça, che deve vendere per fare nuove acquisizioni, non ha ancora dato segno di volerlo cedere, anche se Koundé non ha giocato molto in questa stagione.

Un’alternativa in nazionale

Con la nazionale francese, Koundé ha partecipato a due partite di qualificazione ai Mondiali, ma non ha giocato contro Italia e Belgio. Ha però giocato contro la Turca, dove è stato titolare e ha disputato 90 minuti. Nonostante il calo di presenza, il giocatore rimane un punto di riferimento per la difesa francese, e il suo talento lo tiene in considerazione per il mercato invernale. Il Chelsea, che lo ha seguito da tempo, potrebbe cercare di portarlo a Londra nel prossimo periodo di calciomercato. Il futuro di Koundé rimane incerto, ma la sua qualità e la sua esperienza lo mantengono tra i giocatori più richiesti nel calcio europeo. Il Chelsea, che lo ha seguito da tempo, potrebbe cercare di fare un passo avanti nel prossimo mercato invernale, sfruttando la situazione del Barça e la ridotta presenza del difensore in campo.