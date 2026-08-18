Marlon accetta di combattere con Plex a La Velada ma chiede 5 milioni di dollari

Marlon e Plex si preparano a un confronto a La Velada, con condizioni economiche specifiche

Marlon ha accettato la proposta di Plex di combattere a La Velada, ma ha posto una condizione economica di 5 milioni di dollari. L’ex giocatore di basket, noto per la sua popolarità sui social media, ha espresso interesse per il confronto con il creator di contenuti, ma ha chiarito che la cifra richiesta è fondamentale per la sua partecipazione. La proposta, ancora da concretizzarsi, dipende da un accordo tra le parti e la conferma ufficiale del combattimento. Marlon ha comunicato che ha già scritto a Ibai Llanos, organizzatore dell’evento, per discutere i dettagli. La situazione rimane aperta, ma il suo interesse per il confronto con Plex è evidente.

La proposta di Plex e la risposta di Marlon

Marlon ha ricevuto la proposta di combattere con Plex durante una sessione di foto per il suo team di basket su Instagram. L’interesse di Plex per un confronto con Marlon era già stato espresso pubblicamente, ma la richiesta di 5 milioni di dollari ha reso la situazione più complessa. Il cantante ha chiarito che questa cifra è necessaria per la sua preparazione e per la sua partecipazione al combattimento. La proposta, tuttavia, non è ancora confermata ufficialmente, e dipende da un accordo tra le parti. Marlon ha espresso entusiasmo per l’idea, ma ha anche sottolineato che le condizioni economiche devono essere rispettate.

La posizione di Marlon e le sue dichiarazioni

Marlon ha dichiarato che è interessato a partecipare all’evento organizzato da Ibai Llanos e che il confronto con Plex è particolarmente attraente per lui. Tuttavia, ha posto una condizione chiara: 5 milioni di dollari. Ha spiegato che ha già scritto a Ibai per discutere la possibilità di un incontro e che è disposto a parlare del tema. La sua risposta ha aperto la porta a un combattimento che potrebbe diventare uno dei momenti più attesi della prossima edizione di La Velada del Año. Nonostante l’entusiasmo, Marlon ha ribadito che la conferma dipende dal raggiungimento di un accordo economico.

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La situazione rimane in fase di negoziazione, e non esiste una conferma ufficiale del combattimento. Tuttavia, Marlon ha dato il primo passo per rendere realtà la proposta di Plex. La sua richiesta di 5 milioni di dollari rappresenta una condizione chiave per la sua partecipazione, e la sua disponibilità a parlare con Ibai Llanos indica un interesse reale per l’evento. Il confronto tra Marlon e Plex potrebbe diventare uno degli appuntamenti più attesi della prossima edizione di La Velada del Año, ma solo se le condizioni economiche saranno soddisfatte.

Marlon ha accettato la proposta di Plex di combattere a La Velada.

Ha richiesto 5 milioni di dollari come condizione per la sua partecipazione.

Ha comunicato che ha già scritto a Ibai Llanos per discutere i dettagli.

La conferma del combattimento dipende da un accordo tra le parti.

La prossima edizione di La Velada del Año potrebbe vedere un confronto tra Marlon e Plex, ma solo se le condizioni economiche saranno soddisfatte. Il cantante ha espresso entusiasmo per l’idea, ma ha anche chiarito che la sua partecipazione dipende da una cifra specifica. La situazione rimane in fase di negoziazione, e non esiste una conferma ufficiale del combattimento. Tuttavia, Marlon ha dato il primo passo per rendere realtà la proposta di Plex, e la sua disponibilità a parlare con Ibai Llanos indica un interesse reale per l’evento.

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