Myriam Sylla in doppia cifra, ma il Turk di Mazzanti vince contro il Galatasaray

Myriam Sylla ha aperto la stagione in Turchia con una prestazione in doppia cifra, ma il Galatasaray ha subito la rimonta del Turk Hava Yollari, allenato da Davide Mazzanti, ex tecnico della Nazionale Italiana. La partita, giocata al Burhan Felek Salonu di Istanbul, si è conclusa con un risultato di 3-2 (23-25; 19-25; 25-23; 25-22; 15-13), dopo 140 minuti di combattimento. La schiacciatrice italiana, in maglia giallorossa, ha messo a segno 13 punti, con un rendimento del 35% in attacco e del 57% di ricezione positiva, supportata da Ilkin Aydin (20) e Vita Akimova (27), sotto la regia di Britt Bongaerts.

Un esordio in doppia cifra per Sylla

Myriam Sylla, dopo aver giocato con la Nazionale durante l’estate, ha iniziato la sua avventura in Turchia con un’ottima prova. La giocatrice, in possesso della maglia del Galatasaray Istanbul, ha segnato 13 punti, dimostrando una buona capacità di attacco e ricezione. La sua performance ha contribuito al vantaggio iniziale del team giallorosso, che si è portato a 2-0. Tuttavia, il Turk Hava Yollari, allenato da Mazzanti, ha riuscito a rimontare e a vincere al tie-break, mettendo in mostra una buona organizzazione e una difesa efficace.

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La schiacciatrice ha aperto la stagione con 13 punti, ma non è bastata a portare il Galatasaray a casa. La sua capacità di attacco e ricezione ha reso difficile la vita al Turk Hava Yollari, ma non è bastata a evitare la sconfitta. La squadra turca ha dimostrato una buona reattività e una gestione del gioco efficace, permettendole di portare a casa la vittoria.

Un match di alta intensità

La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, ha visto un’intensità elevata su tutti i fronti. Il Galatasaray, guidato da coach Alberto Bigarelli, ha iniziato con un vantaggio di 2-0, ma il Turk Hava Yollari ha reagito con decisione. La squadra turca, con un’ottima gestione del gioco e una difesa attenta, ha sfruttato le opportunità per rimontare e portarsi al vantaggio. Il Turk Hava Yollari ha dimostrato una buona capacità di rimonta e di mantenere la concentrazione. La sua organizzazione e la sua difesa hanno permesso di sfruttare al meglio le situazioni di vantaggio, portando a casa la vittoria. Il Galatasaray, pur con un buon inizio, ha avuto difficoltà a mantenere il controllo del match.

Myriam Sylla, pur non riuscendo a portare il suo team a casa, ha dato un contributo significativo. La sua performance ha messo in mostra una buona capacità di attacco e ricezione, ma non è bastata a evitare la sconfitta. La giocatrice, che ha segnato 13 punti, ha dimostrato una buona capacità di attacco e ricezione, ma il risultato finale ha confermato la superiorità del team turco.