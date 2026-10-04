Candela: Roma in crescita, Inter favorita, Malen può superare i 20 gol

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha analizzato la situazione della squadra giallorossa e delle contendenti al campionato italiano. Secondo l’ex giocatore, l’Inter è favorita per lo scudetto, ma la Roma si sta dimostrando una contendente seria. La squadra di José Mourinho, però, non è da sottovalutare, soprattutto con la prossima sfida contro il Real Madrid in Champions League. Candela ha anche espresso fiducia in Donyell Malen, che potrebbe segnare più di 20 gol in stagione.

La Roma in crescita, l’Inter favorita

Secondo Candela, la Roma ha dimostrato di poter competere con l’Inter, nonostante la squadra nerazzurra sia vista come favorita per lo scudetto. L’ex difensore giallorosso ha sottolineato come il pareggio contro l’Inter abbia dato alla squadra di Gasperini una maggiore fiducia e consapevolezza. «La Roma è una squadra che si sta muovendo bene, e nonostante l’Inter sia favorita, non è detto che non possa batterla», ha detto Candela. La sfida contro il Real Madrid, in programma a Roma, è vista come un’occasione importante per la Roma. «Il Real è una squadra che si può battere, e con Mourinho in panchina, l’Olimpico sarà pieno di emozioni», ha commentato l’ex giocatore. La Champions League, per Candela, rappresenta un passaggio breve ma significativo per la squadra giallorossa.

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Malen, un talento in crescita

Donyell Malen, uno dei protagonisti del campionato, ha suscitato l’attenzione di Candela. L’ex difensore ha espresso fiducia nel giocatore, sottolineando come abbia dimostrato qualità già due anni fa. «Malen è una sorpresa, ma non è un caso. Ha già mostrato di essere bravo e potrebbe diventare una stella», ha detto Candela.

La previsione di Candela per Malen è ambiziosa: «Penso che arriverà oltre i 20 gol e farà una grande stagione». Tuttavia, l’ex giocatore ha anche riconosciuto le difficoltà del campionato italiano, che richiede tanto fisico quanto tattica. «Arrivare fino a quota 36 è un’altra storia, ma Malen ha tutte le caratteristiche per fare bene», ha concluso. Candela ha anche parlato della prossima sfida contro il Como, considerata una grande sfida tattica. «Sarà una partita molto interessante, con due allenatori di grande personalità», ha detto. La Roma, però, può contare su una difesa solida e su giocatori importanti come Malen e Dybala, che potrebbero fare la differenza.

La Roma si sta muovendo bene e nonostante l’Inter sia favorita, non è detto che non possa batterla. La squadra di Gasperini ha dimostrato di poter competere e di aver guadagnato fiducia dopo il pareggio. La Champions League rappresenta un’occasione importante per la squadra giallorossa, con il Real Madrid in programma a Roma. Malen ha tutte le caratteristiche per fare bene e potrebbe segnare più di 20 gol in stagione. L’ex difensore ha espresso fiducia nel giocatore, riconoscendo le sue qualità e la sua crescita. Tuttavia, il campionato italiano è complicato e richiede tanto fisico quanto tattica.