WTA Pechino 2026: Sabalenka eliminata in sorpresa, Andreeva e Noskova agli ottavi

Il torneo WTA di Pechino 2026 ha registrato un’altra clamorosa sorpresa nella prima giornata dei sedicesimi di finale. La russa Mirra Andreeva e la ceca Linda Noskova hanno raggiunto gli ottavi di finale, mentre la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, è stata eliminata in modo inaspettato. La grande sorpresa arriva in apertura di programma, con la ceca Nikola Bartunkova che ha sconfitto Sabalenka in tre set, 6-4 6-3, in un’ora e trentacinque minuti. La vittoria ha scosso il tabellone, segnando un ulteriore passo nella dinamica di un torneo che non manca di sorprese.

Eliminazione di Sabalenka, un colpo di scena inatteso

La sconfitta di Sabalenka, numero due del mondo, ha suscitato reazioni immediate nel mondo del tennis. La russa Nikola Bartunkova, testa di serie numero ventisei, ha dimostrato una grande determinazione e una preparazione ottimale per affrontare la top player. La partita, giocata in un’ora e trentacinque minuti, ha visto Bartunkova prendere il controllo del match fin dall’inizio, chiudendo il match con un’efficace gestione del servizio e una solida difesa. La vittoria di Bartunkova ha messo in evidenza la sua capacità di rimanere concentrata e reagire al meglio alle pressioni.

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Andreeva e Noskova in corsa per gli ottavi

Accanto alla sorpresa di Bartunkova, si registrano altre vittorie significative. La russa Mirra Andreeva, testa di serie numero quattro e vincitrice del Roland Garros, ha sconfitto l’uzbeka Polina Kudermetova in un’ora e nove minuti, 6-4 6-1. La ceca Linda Noskova, numero cinque del tabellone, ha invece travolto la svizzera Viktorija Golubic in soli cinquantasei minuti, 6-2 6-1. Entrambe le giocatrici si sono dimostrate in forma eccellente, con un gioco tecnico e una mentalità vincente che le hanno portate a raggiungere gli ottavi di finale.

L’ucraina Daria Snigur, autrice dell’eliminazione di Jasmine Paolini, ha annichilito l’australiana Taylah Preston in quarantotto minuti, 6-1 6-0. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero dodici, ha sconfitto la ceca Sara Bejlek in due ore e tre minuti, 7-6(4) 6-4. La partita ha visto un’ottima prova di Osaka, che ha dimostrato una grande capacità di rimanere calma e concentrata anche in momenti di pressione. Nel derby russo, Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero diciannove, ha rimontato la connazionale Diana Shnaider, numero undici del tabellone, in un’ora e cinquantasei minuti, 3-6 6-4 6-3. La vittoria di Alexandrova ha segnato un ulteriore passo avanti nella sua stagione, dimostrando una grande capacità di reazione e di gestione del match. Altri risultati interessanti hanno visto la vittoria della ceca Karolina Muchova, testa di serie numero sette, contro la russa Liudmila Samsonova, 4-6 6-4 6-2 in due ore e ventuno minuti.

Il torneo WTA di Pechino 2026 continua a regalare momenti di eccellenza e sorprese, con giocatrici di ogni nazionalità che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante. La prossima fase del torneo vedrà le migliori giocatrici affrontarsi in un’atmosfera di alta tensione e di grande attesa. Il pubblico, presente in massa, seguirà con attenzione i prossimi match, in attesa di ulteriori colpi di scena che potrebbero cambiare il corso del torneo.