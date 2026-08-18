Rodri si presenta al Camp Nou: il trasferimento al Barça si avvicina

Rodri si presenta al Camp Nou dopo il trasferimento al Barça, con dettagli su accordo e firma

Rodri si è presentato al Camp Nou, segnando un passo importante nel suo trasferimento al Barça. L’attaccante, noto per le sue prestazioni eccezionali, ha lasciato le sedi del Spotify Camp Nou, dove si è svolto il colloquio con i dirigenti del club catalano. L’operazione, che prevede un pagamento di 75 milioni di euro, 60 fissi e 15 variabili, sembra ormai vicina alla conclusione. La firma del contratto, presumibilmente fino al 2030, potrebbe avvenire nelle prossime ore, con la presentazione ufficiale del giocatore in programma a breve.

Un passo avanti verso il Barça

Rodri, vestito con un completo scuro, ha raggiunto le sedi del Camp Nou intorno alle 13.00, dopo aver completato la visita medica nella Ciudad Deportiva. L’attaccante, che ha espresso soddisfazione per il trasferimento, ha lasciato le strutture poco dopo, segnando un ulteriore passo verso l’ingaggio ufficiale. I dirigenti del Barça, tra cui Laporta, Deco e Rafa Yuste, erano presenti fin dall’inizio, in attesa di firmare l’accordo. La sua presenza al Camp Nou ha reso evidente che la firma del contratto è in fase avanzata.

Dettagli sull’accordo e sul trasferimento

Il Barça ha chiuso l’accordo con Manchester City il giorno precedente, permettendo a Rodri di atterrare a Barcelona intorno alle 20.15. Dopo la visita medica, l’attaccante ha trascorso la notte in un hotel, in attesa dell’autorizzazione definitiva per completare i passaggi finali del trasferimento. L’operazione, che include un pagamento di 75 milioni di euro, è considerata una delle più importanti nella storia del club. La firma del contratto, che potrebbe avvenire entro poche ore, segnerà l’inizio di una nuova era per Rodri nel calcio europeo.

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La presentazione ufficiale del giocatore, che ha espresso emozione per il trasferimento, è attesa con grande attenzione da parte dei tifosi. Il Barça, con la sua storica sede al Camp Nou, si prepara a dare il benvenuto a uno dei migliori centrocampisti del momento. La sua firma potrebbe avvenire entro breve, con un annuncio che potrebbe essere dato in giornata. Rodri ha espresso soddisfazione per il trasferimento al Barça. Con la sua presenza al Camp Nou, Rodri ha dato il via al suo nuovo capitolo nella carriera. Il trasferimento, che ha visto il Barça e Manchester City raggiungere un accordo, rappresenta un passo significativo per il giocatore e per il club. La firma del contratto è in fase avanzata. La sua firma, che potrebbe avvenire entro breve, segnerà l’inizio di una nuova era per il Barça, con Rodri pronto a diventare un punto di riferimento per la squadra.

Rodri ha completato la visita medica nella Ciudad Deportiva.

Il Barça ha pagato 75 milioni di euro per il trasferimento.

La firma del contratto è in fase avanzata.