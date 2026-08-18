Giocatore di 24 anni, Francho Serrano, si trasferisce al Getafe CF dopo aver giocato al Real Zaragoza

Il giocatore di 24 anni, Francho Serrano, ha completato il trasferimento al Getafe CF, diventando un nuovo elemento del centrocampo del club spagnolo. L’accordo tra il Real Zaragoza e il Getafe CF ha portato al trasferimento del talento, che si unisce al club getafense per tre stagioni. Serrano, cresciuto nel settore giovanile del Real Zaragoza, ha lasciato il club di casa dopo una carriera di oltre 160 partite con il primo team, con un’esperienza internazionale nella squadra Under 21 della Selezione Spagnola. La decisione, descritta come “molto difficile”, ha visto il giocatore salutare i tifosi con un messaggio emotivo, in cui ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante la sua carriera.

Un passo verso la nuova avventura

Francesco Serrano, noto come Francho Serrano, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Zaragoza, dove ha sviluppato le sue qualità come centrocampista destro. Con un’altezza di 1,80 metri, il giocatore ha giocato 37 partite ufficiali nella stagione 2022/23, 36 delle quali in LaLiga Hypermotion, e 23 nella stagione 2023/24, accumulando oltre 1.700 minuti di gioco. Il trasferimento al Getafe CF rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di consolidarsi in un ambiente di élite. Il giocatore, che ha espresso il desiderio di rimanere legato al club di casa, ha salutato i tifosi con un messaggio che ha suscitato emozione e apprezzamento.

Il trasferimento segna un nuovo inizio per Serrano, che si prepara a vivere una nuova avventura in un ambiente di élite. Il giocatore, che ha già completato il passaggio del medico e ha posato per i media, si unisce al Getafe CF con l’obiettivo di contribuire al successo del club. Il club getafense, che mira a rafforzare il centrocampo, ha accolto Serrano come un elemento chiave per la prossima stagione. Il trasferimento, che ha visto il giocatore lasciare il club di casa dopo anni di appartenenza, rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di consolidarsi in una squadra che punta a competere a livello nazionale e internazionale.

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Un addio emozionante

Il saluto di Francho Serrano al Real Zaragoza è stato un momento emozionante, con un video che ha rievocato la sua carriera nel club aragonese. Il giocatore ha espresso la sua gratitudine verso i tifosi, i compagni di squadra e i tecnici che hanno supportato la sua crescita. “Os quiero mucho zaragozistas, ahora y siempre”, ha detto, sottolineando il legame profondo con il club. Nonostante il trasferimento, Serrano ha rassicurato i tifosi che il suo legame con il Real Zaragoza rimarrà intatto. “Esto no es un adiós, es un hasta luego”, ha aggiunto, mostrando una determinazione a proseguire la sua carriera in un ambiente diverso.

La decisione di lasciare il club di casa è stata difficile, ma Serrano ha trovato un nuovo ambiente per proseguire la sua carriera. Il giocatore, che ha giocato 37 partite ufficiali nella stagione 2022/23 e 23 nella stagione 2023/24, ha espresso il desiderio di rimanere legato al club di casa. Il trasferimento al Getafe CF rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di consolidarsi in un ambiente di élite. Il giocatore, che ha lasciato il Real Zaragoza dopo anni di appartenenza, ha salutato i tifosi con un messaggio che ha suscitato emozione e apprezzamento.