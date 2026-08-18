Vendita Lakers in bilico: tra dispute familiare e indagini su Guggenheim

La vendita dei Lakers è in bilico tra dispute familiare e indagini su Guggenheim. Il gruppo di Kushner e Iger cerca di acquisire il 17,8% restante.

Lavoratori e famiglia Buss discutono sulla vendita dei Lakers, mentre Guggenheim è sotto indagine per possibili frodi

La vendita della franchigia dei Los Angeles Lakers, proprietà del multimillonario Mark Walter dal 2025, si trova in un momento di incertezza dopo che la famiglia Buss ha espresso forti obiezioni all’acquisto del 17,8% restante da parte del gruppo di Joshua Kushner e Bob Iger. La transazione, che ha visto Walter acquistare i Lakers per 10.000 milioni di dollari, è stata seguita da un’altra operazione per 12.500 milioni di dollari, con Kushner e Iger che hanno acquisito il 65% della franchigia. Tuttavia, la famiglia Buss, storica proprietaria del team, ha rifiutato di vendere le proprie azioni, sostenendo che la decisione non è stata presa in modo legittimo.

Dispute familiare e diritti di proprietà

La famiglia Buss, che ha posseduto i Lakers dal 1979, ha dichiarato di aver deciso di vendere le azioni rimaste in loro possesso, ma Jeanie Buss, la principale azionista dal 2013, ha respinto questa ipotesi. Attraverso il suo avvocato Adam Streisand, Jeanie ha sottolineato che qualsiasi tentativo di vendere il 17,8% senza il suo consenso sarebbe illegale. Secondo la lettera inviata alla CNBC, la famiglia Buss è obbligata a votare per garantire che Jeanie mantenga almeno il 15% di partecipazione, necessario per rimanere la proprietaria maggioritaria. Streisand ha anche avvertito che qualsiasi azione per influenzare la decisione dei coamministratori costituirebbe un grave reato.

Indagini su Guggenheim e frodi finanziarie

La vendita dei Lakers ha suscitato anche preoccupazioni legali e finanziarie. Guggenheim Investments, società di proprietà di Mark Walter, è sotto indagine per possibili frodi. Secondo il Wall Street Journal, la società potrebbe aver utilizzato contratti ingannevoli per gonfiare i ricavi e ottenere migliori accordi. Un portavoce di TWG Global ha negato queste accuse, affermando che l’azienda ha sempre agito in buona fede. La vendita del 65% dei Lakers a Kushner e Iger è avvenuta dopo che Walter aveva già venduto il 27% del team a Todd Boehly e altri partner nel 2021.

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Mark Walter, un uomo d’affari e investitore di successo, ha co-fondato Guggenheim Partners nel 1999 e ha acquisito i Los Angeles Dodgers nel 2012. I fondi per l’acquisto dei Lakers sono arrivati da investimenti in polizze assicurative e annualità. Tuttavia, la sua attività è stata messa in discussione quando, nel 2024, è stato arrestato all’aeroporto di Chicago per sospetto di frode. Le autorità stanno indagando su possibili movimenti di fondi tra le sue polizze assicurative, che potrebbero aver contribuito alle sue acquisizioni nel mondo dello sport.

La situazione dei Lakers rimane in bilico tra le pressioni della famiglia Buss e le ambizioni di Kushner e Iger. Se la vendita del 17,8% dovesse procedere, i due uomini d’affari potrebbero aumentare la loro partecipazione al 82,8% del team. Tuttavia, la famiglia Buss, che ha sempre sostenuto la franchigia, non sembra intenzionata a cedere il controllo. Jeanie Buss, in particolare, vuole mantenere il ruolo di gobernadora e preservare il valore della marca. La decisione finale dipenderà da come si svilupperà la disputa legale e dalle indagini in corso su Guggenheim Investments.

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