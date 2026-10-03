Lehecka supera Humbert, Alcaraz e gli italiani esclusi dall’ATP Tokyo 2026

La giornata di chiusura del torneo ATP Tokyo 2026 ha visto Jiri Lehecka superare Ugo Humbert in un match di rimonta, mentre Carlos Alcaraz e gli italiani non hanno potuto proseguire la loro corsa. Il ceco, dopo un set perso, ha rimontato con decisione per prendersi i quarti di finale, dove affronterà Adolfo Daniel Vallejo. Al contrario, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini hanno visto interrompere le loro partite, con il primo sconfitto da Alcaraz e il secondo battuto da Vallejo. La giornata ha visto anche la vittoria di Denis Shapovalov su Alejandro Tabilo, che si prepara a affrontare Alcaraz in un match di alto livello.

Lehecka rimonta e si prende i quarti di finale

Jiri Lehecka ha dimostrato una grande capacità di rimonta, superando Ugo Humbert in un match che ha visto il ceco rimontare un set per prendersi i quarti di finale. La partita, durata poco più di due ore, ha visto Lehecka vincere 5-7, 6-4, 6-4, dimostrando una grande resistenza e concentrazione. Il ceco, che ha affrontato un avversario di alto livello, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, anche se il suo percorso non è stato facile. Il prossimo avversario di Lehecka sarà Adolfo Daniel Vallejo, un giocatore che ha già mostrato grande potenziale nel torneo.

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Il recupero di Lehecka ha segnato un momento di interesse per il torneo.

Alcaraz e gli italiani non passano ai quarti

Carlos Alcaraz ha vinto contro Matteo Arnaldi in un match che ha visto il murciano dominare con un punteggio di 7-6(6) 6-1. La vittoria di Alcaraz ha messo in mostra la sua capacità di rimontare e mantenere il controllo del match. Al contrario, gli italiani non hanno potuto proseguire la loro corsa: Matteo Berrettini è stato sconfitto da Vallejo in un match che ha visto il paraguaiano vincere 7-6(6) 6-1. La mancanza di risultati positivi per gli italiani ha lasciato un senso di rimpianto, ma anche di opportunità perse.

La giornata ha visto anche la vittoria di Denis Shapovalov su Alejandro Tabilo, un match che ha visto il canadese vincere 7-5, 3-6, 6-4. La vittoria di Shapovalov ha messo in mostra la sua capacità di rimontare e mantenere la concentrazione, anche se il suo percorso non è stato semplice. Il prossimo avversario di Shapovalov sarà Alcaraz, un match che potrebbe essere decisivo per il futuro del canadese.

La giornata ha visto un mix di vittorie e sconfitte, con un’attenzione particolare sulle partite degli italiani.

Domani, il torneo proseguirà con le sfide tra Alcaraz e Shapovalov in alto e Lehecka e Vallejo in bassa. Il calendario dei quarti di finale è stato completato, con partite che promettono emozioni e confronti di alto livello. Il tennis ATP Tokyo 2026 continua a regalare momenti di grande intensità, con giocatori che dimostrano capacità e determinazione. La giornata di oggi ha visto la conferma di un torneo in crescita, con partite che mettono in mostra le qualità dei migliori giocatori del mondo.