Convocati azzurri per i Mondiali di mountain bike 2026: Berta e Avondetto in Val di Sole

Squadra azzurra di mountain bike in preparazione per i Mondiali 2026 a Val di Sole

La Federazione Ciclistica Italiana ha reso noto i convocati per i Campionati Mondiali di mountain bike 2026, in programma a Val di Sole dal 26 al 30 agosto. Sono stati selezionati trenta atleti, 13 donne e 17 uomini, tra i migliori della scena nazionale. Tra i nomi più attesi si segnala Martina Berta e Simone Avondetto, due atlete e atleti che hanno già dimostrato il loro valore in competizioni internazionali. La squadra, guidata dai tecnici Mirko Celestino, Nadia De Negri e Simone Fabbri, si prepara a confrontarsi con atleti di alto livello in un evento che rappresenta un momento chiave per la disciplina.

Le stelle azzurre in Val di Sole

Simone Avondetto, vice-campione del mondo in carica, e Martina Berta, leader del team femminile, saranno tra i protagonisti del Mondiale. La loro partecipazione è attesa con grande interesse, soprattutto per il loro potenziale di conquistare podi in una competizione che si svolgerà in casa. Tra i nuovi volti della squadra, spicca Valentina Corvi, giovane promessa che ha già mostrato capacità in competizioni internazionali. La sua partecipazione è vista come un’occasione per dimostrare il talento e la maturità di un’atleta in crescita. La squadra azzurra si presenta con un mix di esperienza e promesse. Tra i convocati, si alternano atleti con titoli internazionali e giovani in cerca di conferma. L’organizzazione del Mondiale, che si svolgerà in un ambiente naturale e stimolante, rappresenta un’opportunità per testare le capacità e la preparazione di tutti i convocati.

La specialità downhill e i campioni continentali

Per quanto riguarda la specialità downhill, saranno presenti i protagonisti dei recenti Europei, tra cui i campioni continentali Gloria Scarsi e Loris Revelli. Al loro fianco, anche gli argenti Veronika Widmann e Stefano Introzzi, nonché Filippo Gilardino, secondo tra gli juniores. Questi atleti, con esperienze e risultati significativi, potranno dare un ulteriore impulso alla squadra azzurra. La passata edizione del Mondiale ha visto l’Italia conquistare quattro podi, con tre argenti e un bronzo. Questo risultato ha messo in luce la competitività della squadra e la sua capacità di emergere in un contesto internazionale. La squadra azzurra, con la sua varietà di atleti e la sua preparazione, si appresta a dare il meglio in una competizione che rappresenta un momento cruciale per la mountain bike italiana.

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La partecipazione al Mondiale 2026 rappresenta un’occasione per dimostrare il potenziale della squadra e per consolidare la posizione dell’Italia tra i paesi leader in questa disciplina. Con una squadra ben strutturata e con atleti di alto livello, la Federazione Ciclistica Italiana punta a ottenere risultati significativi e a rafforzare la sua presenza nel panorama internazionale della mountain bike.

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