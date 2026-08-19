El Xokas: “La caduta degli influencer non avverrà, esistono per colpa vostra, siete voi i criticabili”

Un influencer critica il pubblico per la sua mancanza di interesse e la sua partecipazione alla cancellazione di creatori di contenuti

—

El Xokas, streamer e creatore di contenuti noto per le sue dichiarazioni dirette, ha espresso un’opinione chiara su una campagna di cancellazione che sta colpendo diversi influencer. Secondo il suo punto di vista, la “caduta” degli influencer non avverrà, poiché esistono grazie al pubblico, e sono proprio i follower a contribuire alla loro visibilità o al loro declino. L’evento ha avuto origine da un video dell’influencer Carlos García, noto come Carliyo el nervio, che ha suscitato reazioni forti e ha scatenato una serie di critiche e cancellazioni. El Xokas ha sottolineato che il pubblico, attraverso le sue interazioni, gioca un ruolo cruciale nel determinare il successo o il fallimento di un creator di contenuti.

La campagna di cancellazione e il ruolo del pubblico

La “caduta degli influencer” non è solo un fenomeno spontaneo, ma una campagna organizzata che mira a smontare la figura di alcuni creatori di contenuti per il loro modo di condividere informazioni, spesso considerate superficiali o addirittura dannose. El Xokas ha sottolineato che il pubblico, attraverso il suo comportamento, contribuisce a questa dinamica. “I creatori di contenuti esistono perché li vedete, se non vi interessa qualcosa, cliccate sui ‘tre punti’ e su ‘non mi interessa’ e smettete di dare visibilità”, ha detto durante una diretta. Questo atteggiamento, secondo lui, alimenta la cancellazione e la perdita di seguidori, creando un circolo vizioso.

Pubblicità

El Xokas ha espresso un’opinione netta durante una sua emittente, affermando che “la caduta degli influencer non avverrà mai, esistono per colpa vostra, siete voi i criticabili”. Il streamer ha sottolineato che il pubblico, attraverso le sue reazioni e interazioni, è responsabile del declino di alcuni creatori di contenuti. “Apechugad con los actos que tenéis”, ha detto, riferendosi al comportamento di chi critica o disapprova i contenuti degli influencer. Queste parole sono state accolte con attenzione, poiché El Xokas è noto per aver subìto diverse campagne di cancellazione nel passato, a causa di dichiarazioni o contenuti che hanno suscitato polemiche.

La campagna inizia con un video e si espande

La campagna di cancellazione ha avuto origine da un video dell’influencer Carlos García, noto come Carliyo el nervio, che ha suscitato reazioni forti e ha scatenato una serie di critiche e cancellazioni. In pleno auge del fenomeno, il video ha tildato la situazione di “cortina di humo”, che aleja los problemas reales del país a los ojos de la sociedad. È in questo momento che è iniziata la campagna contro l’influencer, una campagna che si è estesa a molti altri creatori di contenuti che stanno perdendo seguidori. El Xokas ha sottolineato che il pubblico, attraverso il suo comportamento, è il principale responsabile di questa situazione, e che la sua partecipazione attiva o passiva contribuisce a mantenere o a smontare la figura degli influencer.

La sua posizione ha suscitato dibattiti tra i follower e i creatori di contenuti, che vedono in lui una voce autorevole. La sua esperienza personale lo ha reso un osservatore attento del fenomeno, che ha visto crescere nel tempo. La campagna di cancellazione, iniziata con il video di Carliyo el nervio, ha coinvolto diversi influencer, alcuni dei quali hanno perso seguidori e collaborazioni con brand. El Xokas ha sottolineato che il pubblico, attraverso il suo comportamento, è il principale responsabile di questa situazione, e che la sua partecipazione attiva o passiva contribuisce a mantenere o a smontare la figura degli influencer.

La sua dichiarazione, sebbene non sia una soluzione definitiva, ha aperto un dibattito su come il pubblico influenzi il mondo del contenuto digitale. Il ruolo del pubblico, come sottolineato da El Xokas, non è solo passivo, ma attivo, e le sue scelte hanno un impatto diretto sul successo o sul fallimento di un creator di contenuti. Questo dibattito potrebbe portare a una maggiore consapevolezza del ruolo che ognuno gioca nel mondo degli influencer.