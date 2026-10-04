Gonzalo Bernardos critica la politica di Sánchez: “Ha fatto ciò che gli conviene per restare a Moncloa”

Gonzalo Bernardos, economista e docente universitario, ha espresso un duro giudizio sulle recenti misure di controllo degli affitti introdotte dal governo spagnolo, accusando il presidente Pedro Sánchez di seguire una strategia politica piuttosto che una politica economica fondata. L’analista, attraverso i suoi post su X (ex Twitter), ha sottolineato come le decisioni del governo non siano motivate da criteri tecnici ma da calcoli di governabilità. “Ha fatto ciò che gli conviene per restare a Moncloa”, ha dichiarato con fermezza, mettendo in dubbio la coerenza tra le posizioni del presidente e quelle del passato.

Politica e economia in conflitto

Secondo Bernardos, le misure di controllo degli affitti, come i limiti alle rente e i decreti di emergenza, non rispondono a una logica economica ma a una strategia per mantenere il potere. L’economista ha ricordato come Sánchez, pur essendo un economista, abbia adottato una posizione contraria a quella che aveva espresso in precedenza, mettendo in evidenza una contraddizione tra le sue dichiarazioni e le azioni del governo. Probabilmente, ha fatto il contrario di ciò che pensa, ha sottolineato, evidenziando una mancanza di coerenza tra il discorso e la pratica.

Pubblicità

Formazione e competenza

Bernardos ha anche sottolineato la solida formazione accademica di Sánchez, ritenendo che questa dovrebbe essere utilizzata per supportare una politica più efficace. “Sánchez è economista e sa i danni che genera il controllo degli affitti”, ha affermato, con un tono di critica ma anche di speranza. L’economista ha sottolineato come le misure attuali non solo non risolvano i problemi di accesso alla casa, ma possano anche danneggiare la fiducia dei piccoli proprietari e ridurre l’offerta immobiliare.

Le critiche di Bernardos hanno suscitato un forte dibattito su piattaforme digitali, alimentando la discussione tra sostenitori della regolamentazione statale e professionisti del settore immobiliare, preoccupati per i possibili effetti negativi sul mercato. Se un cittadino deve tornare a vivere con i genitori, non dovrebbe colpeggiare il proprietario, ma il sistema che ha creato questa situazione. La polemica sull’accesso alla casa in Spagna continua a essere al centro del dibattito politico e sociale, con il governo che cerca di trovare un equilibrio tra protezione dei cittadini e stabilità del mercato immobiliare. Le dichiarazioni di Bernardos, pur critiche, rappresentano un ulteriore stimolo per una riflessione più approfondita su come gestire un tema così complesso e sensibile.

Il dibattito si intensifica anche a causa delle reazioni di altri esponenti politici e del settore immobiliare, che vedono in queste misure un rischio per la stabilità del mercato. L’economista ha sottolineato come le decisioni del governo non siano basate su dati tecnici ma su calcoli di governabilità, mettendo in luce una mancanza di coerenza tra le posizioni del presidente e quelle del passato. Ha fatto ciò che gli conviene per restare a Moncloa, ha concluso Bernardos, con un tono di forte critica.