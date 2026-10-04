Il Sporting Hortaleza non gioca dopo l’aggressione al bus e la mancanza di sicurezza a Güimar

Il match tra Sporting Hortaleza e Atlético Unión Güímar è stato sospeso per mancanza di sicurezza e episodi di violenza.

Il match tra il Sporting Hortaleza e l’Atlético Unión Güímar, in programma domenica a Tasagaya, è stato sospeso a causa di aggressioni e mancanza di sicurezza. Il club madrileño ha ritenuto non essere garantita la sua sicurezza e ha deciso di interrompere la partita. L’evento, che doveva decidere quale squadra avrebbe avanzato alla prima fase della Coppa del Rey, è stato interrotto dopo che i giocatori del Sporting Hortaleza sono rimasti per molto tempo nei vestiari e hanno rifiutato di entrare in campo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Episodi di violenza e tensioni durante la preparazione

Prima dell’inizio del match, si è verificato un episodio di tensione: un tiro di bottiglia è stato lanciato verso un giocatore del Sporting Hortaleza. Testimonianze raccolte indicano che partecipassero giocatori di entrambe le squadre all’incidente. Inoltre, i giocatori del Sporting Hortaleza hanno riferito di essere stati aggrediti da membri del corpo tecnico del team avversario. L’incidente ha causato un’interruzione della trasmissione della Federazione Tinerfeña e ha richiesto l’intervento della Guardia Civil e della Polizia Nazionale.

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Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza e ripristinare l’ordine.

Secondo quanto denunciato dal club madrileño, i membri della sua squadra sono stati ricevuti a loro arrivo al campo da persone incappucciate e con armi. L’atmosfera di tensione ha reso impossibile il proseguimento del match, con i giocatori che hanno rifiutato di entrare in campo finché non sono arrivati i poliziotti.

Scenari possibili per il futuro del match

La decisione finale su come procedere sarà presa da Competizione. Si stanno valutando tre scenari: il rinvio del match per cercare una nuova data, la disputa del match in un campo neutrale o l’attribuzione della vittoria al Sporting Hortaleza. L’evento è stato particolarmente significativo, poiché il risultato avrebbe determinato il passaggio alla fase successiva della Coppa del Rey, con l’eventuale confronto contro squadre come il Sevilla, il Betis o il Rayo Vallecano.

Il tecnico dell’Atlético Unión Güímar ha riferito di essere stato bersaglio di aggressioni e bottiglie.

Il tecnico del team canario ha spiegato in diretta televisiva che i giocatori e i membri dello staff sono stati bersaglio di bottiglie e aggressioni. L’incidente si colloca all’interno di un contesto di tensioni accumulate tra le due squadre, con episodi simili verificatisi nel match di andata. La situazione ha reso necessario un intervento rapido per garantire la sicurezza e la continuità del campionato. La decisione dovrà essere presa in fretta, poiché il sorteggio della prima fase della Coppa del Rey è previsto per lunedì. L’episodio ha messo in luce i rischi di tensioni e violenze in contesti sportivi, richiamando l’attenzione su temi di sicurezza e gestione delle situazioni di conflitto. Il caso rimane un esempio di come le dinamiche interne e esterne possano influenzare l’andamento di un evento sportivo di rilievo.

Il match è stato sospeso a causa di aggressioni e mancanza di sicurezza.

Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la sicurezza.

Competizione dovrà decidere se rinvio, campo neutrale o attribuzione della vittoria.