David Catarineu: una casualità che lo portò a dedicarsi al salvamento

David Catarineu ha trasformato una scelta iniziale in una carriera dedicata al salvamento e alla formazione.

Una scelta inaspettata che cambiò la vita

David Catarineu, nato a Barcellona nel 1981, aveva inizialmente intenzione di giocare al basket. Tuttavia, una decisione familiare, apparentemente semplice, lo portò a scegliere un’alternativa: l’acqua. I suoi genitori, preoccupati per il rischio di lesioni nel basket, optarono per un ambiente acuatico, che avrebbe poi segnato la sua vita. Da bambino, Catarineu iniziò a praticare nuoto e salvamento, e a otto anni partecipò al suo primo Campionato di Spagna, a Tarragona. Questa scelta iniziale, apparentemente casuale, divenne il punto di partenza di una carriera dedicata al salvamento e alla formazione.

La sua evoluzione sportiva lo portò a lasciare le competizioni scolastiche e a unirsi al Club Natació Catalunya, un club federato. Lì, più che i risultati, trovò una forma di comprendere il sport che avrebbe conservato per tutta la sua carriera. Con l’aiuto di coach come Gemma Carnero e Jordi Jerez, al CN Banyoles, raggiunse risultati eccezionali. Catarineu vinse titoli autonómici e nazionali, fu riconosciuto come miglior atleta catalano di salvamento e soccorso tra il 2004 e il 2009, e batté record spagnoli in diverse discipline.

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La sua carriera si espanse a livello internazionale, con vittorie in Francia, Italia, Germania e Argentina, e una medaglia di bronzo al Campionato Europeo di Tylösand, in Svezia, nei 200 metri Super Socorrista.

Un passo indietro per trovare un nuovo cammino

Tuttavia, la conciliazione tra studi, vita lavorativa e sport di alto livello si rivelò impossibile. Catarineu dovette abbandonare la fase competitiva. Dopo anni di esperienza, trovò un nuovo modo di rimanere coinvolto nel settore: la formazione. Nel 2013, iniziò a insegnare a nuovi soccorristi come professore titolare del Técnico Deportivo di Grado Medio e Superiore in Salvamento e Socorrismo. La sua esperienza si trasformò in un’esperienza didattica, e oggi è responsabile della formazione della Federazione Catalana.

La sua passione per il salvamento si è trasformata in un impegno per trasmettere conoscenze a nuove generazioni. Da allora, ha partecipato a progetti destinati a implementare l’educazione acuatica nella società, trasferendo a nuove generazioni tutto ciò che ha imparato nel salvamento e nel soccorso.

La sua storia è un esempio di come una scelta iniziale possa portare a una vita dedicata al servizio e alla formazione.

Questo fine settimana, Catarineu ha vinto la semifinale nel primo Campionato di Spagna di Rescue con Moto Acuatica organizzato dalla Federazione Spagnola di Salvamento e Socorrismo. Una nuova competizione che si svolge all’interno del programma dei Juegos del Agua di Melilla, promossi da ADESP, l’Associazione del Deporte Spagnolo. La sua partecipazione dimostra che il salvamento e la formazione continuano a essere parte centrale della sua vita, anche dopo la fine della carriera competitiva.